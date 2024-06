Công khai số điện thoại lừa đảo

Số điện thoại nào không nên nghe?

Trước tình trạng cuộc gọi lừa đảo và làm phiền quá nhiều, các nhà mạng cảnh báo khách hàng nên cẩn trọng khi nhận cuộc gọi không rõ nguồn gốc và có những dấu hiệu sau: Cuộc gọi, tin nhắn từ nước ngoài thường bắt đầu bằng dấu cộng (+) hoặc số 00. Nếu sau đó không phải là 84 (mã quốc gia của VN) mà là các mã khác như Burkina Faso (+226), Moldova (+373), Guinea Xích Đạo (+240), Tunisia (+216)..., thì cần đặc biệt cảnh giác vì đó có thể là cuộc gọi lừa đảo.

Mới đây, một số nhà mạng đã công khai những đầu số +028 có dấu hiệu lừa đảo gồm những số điện thoại sau: 02899964439, 2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Đăng ký SIM chính chủ vẫn chưa chặn hết được SIM rác Nhật Thịnh

Tuy nhiên, nhiều người cho biết danh sách nói trên còn thiếu rất nhiều, thậm chí chưa đề cập các số thuê bao đã được phản ánh là chuyên quấy nhiễu, làm phiền người dùng điện thoại. Trao đổi với PV Thanh Niên, anh M.V.V, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

(TP.HCM), nói: "Tôi là nạn nhân bị đầu số 028888 gọi liên tục mỗi phút một cuộc, thậm chí nếu không bắt máy thì các số này đeo bám gọi suốt cho đến khi nghe mới thôi. Nhưng đến nay, khi theo dõi các đầu số được khuyến cáo là không nên nghe, tôi chưa thấy công khai các số này".

Tương tự, chị N.K, ngụ Q.7 (TP.HCM) cũng là nạn nhân thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, trong đó có những đầu số gọi nhiều lần, có dấu hiệu trả thù khi chị phản ảnh bức xúc của mình đến cơ quan truyền thông. "Tôi không hiểu tại sao trường hợp của tôi đã phản ánh trên báo nhiều lần, công khai luôn cả những số quảng cáo, làm phiền khách hàng thường xuyên mà đến nay các nhà mạng vẫn không chặn, không công bố phải cảnh giác. Đây là nhà mạng nào, sao đến nay vẫn chưa xử lý?".

Một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông cho biết: "02888 là đầu số cố định hiện nay thuộc nhà mạng Digitel và có mã vùng cố định của TP.HCM. Nhà mạng này đang cung cấp dịch vụ tổng đài ảo, thực hiện cuộc gọi tự động đến người dùng, sau đó khi người dùng nhấc máy thì hệ thống mới chuyển cho nhân viên tư vấn để tiết kiệm thời gian. Do đó rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp muốn sử dụng số này làm hotline, số điện thoại tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng. Mặc dù đây là dịch vụ được cấp phép nhưng hiện nay đang có dấu hiệu lạm dụng, gây phiền phức cho người dùng mà việc gọi liên tục là một ví dụ. Ngoài ra, không ít đối tượng lợi dụng đầu số 028888 để thực hiện ý đồ lừa đảo nên người dùng cần phải cảnh giác".

Cần giải pháp mạnh tay hơn

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện một nhà mạng cho biết: "Đối với cuộc gọi lừa đảo thì các đối tượng có thể lợi dụng bất cứ dịch vụ của nhà mạng nào chứ không chỉ riêng SIM rác. Khi có thông tin phản ánh về tình trạng lừa đảo, khủng bố hoặc làm phiền, ngoài những số điện thoại không nên nghe trong danh sách trên, người dân có thể nhận biết và từ chối những số điện thoại lừa đảo qua một số đặc điểm sau: Cuộc gọi không rõ nguồn gốc, yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, sử dụng mã khu vực quốc tế lạ. Cần cảnh giác với cuộc gọi đến từ các quốc gia khác ở xa. Khi thấy những số điện thoại này gọi đến, người dân không nên bắt máy và có thể chặn các số điện thoại lừa đảo để tránh bị chiếm đoạt tài sản hoặc bị làm phiền. Hiện nay đầu số quảng cáo rất nhiều nên các nhà mạng áp dụng chế độ báo cáo tự động, khi có đủ thông số cần thiết thì sẽ tiến hành khóa các SIM này chứ chưa thể khóa ngay lập tức được".

Ngoài những đầu số đã được công bố, PV Thanh Niên đã gửi danh sách những số điện thoại có dấu hiệu đeo bám làm phiền với tần suất cao cho lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ TT-TT) và ngay lập tức vị này đã gửi lại đầy đủ các nhà mạng cung cấp dịch vụ thuê bao này, trong đó hầu hết là nhà mạng mới. Đối với tổng đài ảo có hiện tượng thực hiện cuộc gọi tự động làm phiền người dùng, Cục Viễn thông thừa nhận có tình trạng trên. Các nhà mạng cũng đã có cảnh báo chung về những đầu số 024, 028, 022... để người dùng cảnh giác.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 28.6, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông, khẳng định: "Đối với trường hợp báo chí, đặc biệt là Báo Thanh Niên đã phản ánh, Cục đã có công văn nhắc nhở các nhà mạng chấn chỉnh, rà soát, ngăn chặn nếu phát sinh cuộc gọi rác. Đối với những đầu số được phản ánh có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể phản ánh đến Cục An toàn thông tin, Cổng thông tin chống lừa đảo và cơ quan công an để được giải quyết nhanh. Về phía Cục Viễn thông sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đúng như phản ánh sẽ áp dụng ngăn chặn ngay để tránh xảy ra hậu quả. Đối với những số thuê bao có căn cứ xác định lừa đảo, chúng tôi sẽ chuyển sang cơ quan công an để phối hợp điều tra xử lý".

Về các trường hợp đầu số thuê bao được phản ánh có dấu hiệu quấy nhiễu, khủng bố, đeo bám, lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn có thể ngưng ngay các thuê bao có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo, tuy nhiên cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh để có căn cứ xử lý. Tương tự, đối với những nhà mạng có hành vi không kiểm soát, để cho cuộc gọi rác tung hoành, gây phiền nhiễu và thiệt hại cho khách hàng thì Cục cũng có biện pháp xử phạt, tuy nhiên, để xử lý thì cũng phải dựa vào kết quả thanh tra, kiểm tra, khi có các chứng cứ rõ ràng mới xử phạt được".