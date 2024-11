Công nghệ AI liệu có thể thay thế giáo viên giảng dạy?

Thực tế cho thấy, AI vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển tâm lý và định hình nền tảng đạo đức của trẻ. Giáo viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà còn là người thấu hiểu học sinh từ mặt tinh thần cũng như là tấm gương nhân văn cho các em noi theo.

Nhìn nhận AI như một cơ hội cho giáo dục, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã tích hợp AI trong ứng dụng học tập OVI. Đây sẽ người người bạn đồng hành đắc lực cho cả giáo viên và học viên trên hành trình chinh phục Anh ngữ.