20 giờ, thứ năm ngày 1.10.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn về công nghệ cao điều trị hiệu quả các bệnh lý cột sống cổ này:

TS-BS.CKII Trần Quang Hiển - Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống

- Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống BS.CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh - Bác sĩ chuyên sâu Phẫu thuật Cột sống

- Bác sĩ chuyên sâu Phẫu thuật Cột sống BS.CKI Lê Văn Tâm - Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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