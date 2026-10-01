    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựThành tựu y khoa
    Tư vấn sức khỏe:

    Live Công nghệ cao chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống gây đau cổ vai gáy

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Đau cổ vai gáy lâu ngày có thể cảnh báo các bệnh lý cột sống như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống cổ, viêm cột sống dính khớp… Nếu không điều trị sớm, nguy cơ dẫn đến chèn ép tủy sống, rễ thần kinh, gây giảm vận động, thậm chí yếu liệt tứ chi.

    20 giờ, thứ năm ngày 1.10.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn về công nghệ cao điều trị hiệu quả các bệnh lý cột sống cổ này:

    • TS-BS.CKII Trần Quang Hiển - Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống
    • BS.CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh - Bác sĩ chuyên sâu Phẫu thuật Cột sống
    • BS.CKI Lê Văn Tâm - Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM)/024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Tư vấn sức khỏe Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đau cổ vai gáy bệnh lý cột sống Thoái hóa đốt sống cổ Viêm cột sống liệt tứ chi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận