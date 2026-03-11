Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Công nghệ cao kiểm soát bệnh lý mắt người cao tuổi: chủ động dự phòng biến chứng

Huỳnh Na
Huỳnh Na
11/03/2026 08:00 GMT+7

Cùng với quá trình lão hóa, nhiều bệnh lý mắt như đục thủy tinh thể, glocom, thoái hóa hoàng điểm hay bệnh võng mạc có xu hướng gia tăng ở người cao tuổi, khiến thị lực suy giảm và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Các triệu chứng ban đầu như nhìn mờ, chói sáng, giảm khả năng nhìn trong bóng tối, méo hình ảnh… thường tiến triển âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.

Hiện nay, nhiều công nghệ nhãn khoa hiện đại giúp phát hiện sớm, theo dõi tiến triển và điều trị hiệu quả các bệnh lý mắt, góp phần bảo tồn thị lực và cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Công nghệ cao kiểm soát bệnh lý mắt người cao tuổi - Chủ động dự phòng và kiểm soát biến chứng" sẽ diễn ra lúc 20 giờ Thứ Tư, ngày 11/03/2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội:

  • TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh 
  • BS CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc - Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 7106 6858 hoặc 024 3872 3872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý mắt người cao tuổi BVĐK Tâm Anh VNVC Tâm Anh Hospital bệnh về mắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận