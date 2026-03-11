Các triệu chứng ban đầu như nhìn mờ, chói sáng, giảm khả năng nhìn trong bóng tối, méo hình ảnh… thường tiến triển âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.

Hiện nay, nhiều công nghệ nhãn khoa hiện đại giúp phát hiện sớm, theo dõi tiến triển và điều trị hiệu quả các bệnh lý mắt, góp phần bảo tồn thị lực và cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Công nghệ cao kiểm soát bệnh lý mắt người cao tuổi - Chủ động dự phòng và kiểm soát biến chứng" sẽ diễn ra lúc 20 giờ Thứ Tư, ngày 11/03/2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội:

TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiệp , Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh

, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh BS CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc - Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 7106 6858 hoặc 024 3872 3872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.