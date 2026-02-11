Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Công nghệ cao tầm soát nguy cơ đột quỵ não và nhồi máu cơ tim

Huỳnh Na
Huỳnh Na
11/02/2026 08:00 GMT+7

Đột quỵ là bệnh lý nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột với bất kỳ ai. Vào thời điểm cuối năm khi thời tiết chuyển lạnh, số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng.

Tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo, kết hợp xử trí và cấp cứu kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm tỷ lệ tử vong và di chứng.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng đồng bộ các công nghệ cao trong tầm soát, chẩn đoán và can thiệp điều trị đột quỵ não, nhồi máu cơ tim như CT hơn 100.000 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, siêu âm tim 4D, DSA…

20 giờ thứ tư, ngày 11.2.2026, các chuyên gia Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh HN tư vấn về chủ đề "Đột quỵ não và nhồi máu cơ tim: Công nghệ cao tầm soát toàn diện":

  • TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Văn Liệu, Trưởng khoa Thần kinh Đột quỵ
  • TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc TT Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang Can thiệp
  • TS.BS Nguyễn Thị Duyên, Phó khoa Tim mạch

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

BVĐK Tâm Anh TamAnh Hospital Đột quỵ nhồi máu cơ tim tầm soát bệnh lý
