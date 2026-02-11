Tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo, kết hợp xử trí và cấp cứu kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm tỷ lệ tử vong và di chứng.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng đồng bộ các công nghệ cao trong tầm soát, chẩn đoán và can thiệp điều trị đột quỵ não, nhồi máu cơ tim như CT hơn 100.000 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, siêu âm tim 4D, DSA…

20 giờ thứ tư, ngày 11.2.2026, các chuyên gia Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh HN tư vấn về chủ đề "Đột quỵ não và nhồi máu cơ tim: Công nghệ cao tầm soát toàn diện":

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Văn Liệu, Trưởng khoa Thần kinh Đột quỵ

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc TT Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang Can thiệp

TS.BS Nguyễn Thị Duyên, Phó khoa Tim mạch

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

