Công nghệ chống nhìn trộm chủ động trên Galaxy S26 Ultra thu hút người dùng

Bước tiến tiên phong trong công nghệ bảo mật

Galaxy S26 Ultra là thiết bị di động hiếm hoi trên thế giới được trang bị công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Công nghệ này được Samsung nghiên cứu và phát triển trong suốt 5 năm, với mục tiêu tạo ra giải pháp bảo mật ở cấp độ phần cứng màn hình. Bằng cách làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng (Wide Pixel) và sử dụng các điểm ảnh tập trung (Narrow Pixel) để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước, công nghệ nói trên có thể giúp hạn chế tầm nhìn của người khác khi nhìn từ 4 phía của thiết bị.

Các điểm ảnh tập trung (Narrow Pixel) cho phép ánh sáng chỉ truyền đi theo một hướng nhất định, giúp hình ảnh chỉ hiển thị cho riêng người dùng

Ưu điểm của Privacy Display là nó cho phép người dùng chủ động bật/tắt tính năng này trên toàn bộ màn hình hoặc một ứng dụng nhất định. Trong các tình huống khi cần nhập mã PIN/mật khẩu hoặc đơn giản là muốn bảo mật các thông báo pop up quan trọng như số dư ngân hàng, tin nhắn riêng tư thì đây chính là giải pháp đặc biệt hữu ích.

Không chỉ cho phép bật/tắt tính năng Privacy Display trên toàn bộ màn hình, người dùng còn có thể tùy chọn tính năng này cho từng ứng dụng hoặc thậm chí riêng phần pop up thông báo

Chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn

Ngay sau khi chính thức ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked, Galaxy S26 Ultra và tính năng Privacy Display đã nhận được sự quan tâm lớn của người dùng toàn cầu. Trong bài viết có tiêu đề "Hoạt động thực tế của Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra" đăng tải trên Reddit, người dùng Adm4rr chia sẻ: "Hãy nhìn cách nó bật và tắt mượt mà chỉ bằng một cú chạm, tạm biệt những ngày bị người khác nhìn trộm màn hình. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là sự đổi mới đột phá nhất mà tôi từng thấy trên một chiếc điện thoại thông minh của samsung trong một thời gian dài".

Tại Việt Nam, người yêu công nghệ cũng xem Privacy Display là giải pháp bảo mật hữu hiệu, khắc phục những điểm yếu mà miếng dán chống nhìn trộm gặp phải. Trên video của reviewer Duy Luân Dễ Thương, bạn đọc Nhật Nam cho biết: "Cá nhân mình thấy tính năng này hay. Vì dán miếng dán vô giảm sáng vô cùng, phải tăng độ sáng mới thấy nổi, chưa kể dán vô nhìn màn cứ khó chịu cho mắt". Một người dùng khác cũng cho biết, miếng dán không thể cho phép chống nhìn trộm từng ứng dụng như ngân hàng hay thông báo như cách mà Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra đang hoạt động. Nhiều miếng dán thậm chí chỉ hạn chế góc nhìn ở hai chiều trái phải chứ không hữu dụng ở cả 4 chiều (trên, dưới, trái, phải) như sản phẩm của Samsung.

Khả năng chủ động bật/tắt và tinh chỉnh cho từng ứng dụng là yếu tố khiến người dùng tin rằng Privacy Display sẽ được ưa chuộng khi Galaxy S26 Ultra chính thức ra mắt. Trong bài review nhanh về Galaxy S26 series của kênh Tài Xài Tech, tài khoản thaichau178 cho biết: "Vụ chống nhìn trộm thì bình thường ít ai quan tâm, nhưng nó đã có sẵn thì chắc chắn ai cũng dùng, nên thấy vụ này đắt giá nhất". Đồng quan điểm, tài khoản user-is7bg4gf2p nhấn mạnh, trong thời đại mà đặt chân vào cửa hàng, trung tâm thương mại, ngân hàng… mọi nơi đều có camera 24/7 thì tâm lý nhiều người cũng lo lắng lộ thông tin, nhất là khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng. "Samsung có Privacy Display thì tội gì không bật lên cho an tâm, bình thường không có nhu cầu thì tắt đi, chẳng sao cả", tài khoản này cho biết.

Người dùng trên diễn đàn Tinh Tế khẳng định Privacy Display mang tính linh hoạt, không bất tiện hay giới hạn trải nghiệm như miếng dán màn hình

Nhiều cải tiến phần cứng sáng giá

Privacy Display chỉ là một trong nhiều nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng trên Galaxy S26 Ultra. Với mục tiêu tạo ra một Galaxy AI Phone tích hợp, Samsung đã tối ưu song song cả phần ứng và phần mềm trên Galaxy S26 Ultra nhằm giúp người dùng "mở khóa" mọi cải tiến AI. Hướng đi này khác biệt hoàn toàn so với việc đơn thuần trang bị thêm các tính năng AI cho smartphone vốn đang được nhiều nhà sản xuất áp dụng.

Galaxy S26 Ultra sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội về phần cứng, được tối ưu cho Galaxy AI ngay từ khi xuất xưởng

Vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) mạnh mẽ giúp chơi game siêu mượt và xử lý tác vụ AI nhanh, liền mạch hơn bao giờ hết. Hiệu suất NPU nhanh hơn 39%, GPU nhanh hơn 24% và CPU nhanh hơn 19% đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hoàn toàn trải nghiệm AI trực quan trên thiết bị. Cùng với đó, công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh ProScaler tích hợp AI, hệ thống tản nhiệt thế hệ mới cùng sạc siêu nhanh 60W cũng mang đến hình ảnh một Galaxy AI Phone mạnh mẽ mà người dùng luôn tìm kiếm.