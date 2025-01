Công nghệ cốt lõi tạo nên nguồn nước chất lượng của máy lọc nước ion kiềm ROBOT

Bộ điện phân sản xuất tại Hàn Quốc - trái tim của máy lọc nước ion kiềm ROBOT

Với mục tiêu mang đến giải pháp nước uống tốt cho sức khỏe, máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ứng dụng công nghệ điện phân chuẩn quốc tế, tiết kiệm chi phí. Công nghệ điện phân là yếu tố quyết định làm nên chất lượng của máy và nguồn nước được tạo ra. Máy lọc nước điện giải ROBOT được trang bị hệ thống điện phân tiên tiến nhất hiện nay có khả năng phân tách nước thành các ion H+ và OH-, tạo các loại nước ion axit và ion kiềm giàu khoáng chất.

Bộ điện phân của máy có các tấm điện cực Titanium phủ Platinum là kim loại quý có khả năng chống ăn mòn, được cấp phép cấy ghép vào cơ thể người, ứng dụng trong y khoa và nha khoa vì có độ an toàn cao. Là dạng đúc nguyên tấm phẳng và diện tích bề mặt lớn nên các tấm điện cực đảm bảo hiệu suất điện phân cao và ổn định, kết hợp cùng màng trao đổi ion của nhà sản xuất Nhật Bản. Đây là lý do vì sao máy lọc nước ion kiềm của ROBOT không chỉ tạo ra nguồn nước chất lượng, mà còn đảm bảo tuổi thọ sản phẩm, tiết kiệm chi phí sử dụng.

Cung cấp nước ion kiềm giàu khoáng chất an toàn và tốt cho sức khỏe

Nước ion kiềm giàu khoáng chất giúp cân bằng pH trong cơ thể và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến dư thừa axit. Nguồn nước này còn có khả năng bù khoáng hiệu quả cho người chơi thể thao, vận động ngoài trời…

Một trong những tính năng nổi bật của máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT chính là khả năng cho phép điều chỉnh cường độ điện phân phù hợp với nguồn nước nhờ được tích hợp bộ vi mạch RMC/LCD phát minh của nhà sản xuất. Người dùng sẽ không cần bổ sung thêm chất xúc tác hay hóa chất để làm tăng/giảm độ pH mà vẫn có thể sử dụng được các loại nước pH đa chức năng, đúng chuẩn và an toàn.

Nước uống ion kiềm (pH ~ 8.5 - 9.5) : Giúp cải thiện sức khỏe, trung hòa axit, hỗ trợ hệ tiêu hóa và bù khoáng hiệu quả.

Nước ion kiềm mạnh (pH ~ 10.0 - 11.0) : Thích hợp để rửa rau củ quả, loại bỏ hóa chất, thuốc trừ sâu và các chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho thực phẩm.

Nước ion axit yếu (pH ~ 3.5 - 5.5) : Sử dụng để rửa mặt, giúp làm đẹp, khử trùng, sát khuẩn.

Thiết kế hiện đại dễ sử dụng

Máy lọc nước ion kiềm ROBOT gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, hiện đại, phù hợp mọi không gian sống. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cùng tính năng thông minh như tự làm sạch điện cực, cảnh báo thay lõi.

Với ionPrince và ionSmart, người dùng có 5 màu sắc thời thượng: đen, cam, xanh dương, tím, xanh mint, phù hợp nhiều phong cách nội thất. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, linh hoạt để bàn hoặc treo tường.

Bên cạnh đó, dòng máy ionQueen (để bàn) và ionKing (tủ đứng) là biểu tượng của thương hiệu ROBOT, nổi bật với thiết kế sang trọng và tính năng vượt trội. Không chỉ tạo nước điện giải, máy còn tích hợp chức năng nóng thông minh và lạnh tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đa dạng. Chức năng nước nóng còn cho phép tùy chọn chính xác nhiệt độ và dung tích nước cho mỗi lần lấy ở các mức 45oC/ 60oC/ 80oC/ 99oC và 180mL/ 300mL/ 900mL không cần chờ đun nấu.

C am kết chất lượng và an toàn

Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT cam kết về chất lượng bằng các chứng nhận uy tín như Thiết bị y tế & An toàn điện châu Âu CE, đăng ký FDA, Kỷ lục thế giới, công bố Phát minh sáng chế quốc tế… Vừa qua, ROBOT còn đánh dấu bước tiến dài của doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm ionPrince, ionMega sang Hoa Kỳ, Ấn Độ.

