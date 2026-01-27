Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào?

Công nghệ tham gia vào quá trình chuẩn bị Tết như thế nào?

Thay vì dọn dẹp thủ công, nhiều gia đình hiện đại chủ động ứng dụng công nghệ để chăm sóc nhà cửa đều đặn hơn, giảm áp lực vào giai đoạn cao điểm.

Các thiết bị gia dụng thông minh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong quá trình chăm sóc nhà cửa. Máy rửa chén, máy giặt sấy, robot hút bụi… dần đảm nhiệm những công việc lặp lại hằng ngày, giúp duy trì không gian sống gọn gàng xuyên suốt dịp Tết.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Vì sao robot hút bụi trở thành thiết bị được nhiều gia đình lựa chọn dịp Tết?

Khi Tết đến, khách ra vào liên tục khiến sàn nhà nhanh bẩn bởi vụn bánh kẹo, vỏ hạt dưa hay bụi bẩn từ giày dép. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc ăn uống và di chuyển thường xuyên càng làm tình trạng này xảy ra nhiều hơn. Thay vì phải dọn dẹp thủ công liên tục trong ngày, robot hút bụi hoạt động thường xuyên, giữ sàn nhà sạch sẽ suốt dịp lễ.

Trong số các thương hiệu nổi bật, Roborock được nhiều gia đình Việt lựa chọn như một giải pháp hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa hiệu quả. Robot đáp ứng những nhu cầu cơ bản như hút bụi, lau sàn, xử lý bụi mịn và rác vụn sinh hoạt. Đa số các dòng robot tích hợp hệ thống điều hướng thông minh cùng dock sạc đa năng tự động giặt, sấy giẻ lau, giúp giảm bớt đáng kể thao tác thủ công.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Khi cách chuẩn bị Tết thay đổi, trải nghiệm đón Tết cũng khác đi

Khi các khâu chuẩn bị được đơn giản hóa nhờ công nghệ, nhiều gia đình cho biết họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và dành cho nhau.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Việc ứng dụng công nghệ không làm mất đi giá trị truyền thống của Tết, mà giúp những giá trị đó được gìn giữ phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thay vì mệt mỏi vì việc nhà, các thành viên có thể dành thời gian cho những bữa cơm sum họp, những cuộc trò chuyện đầu năm - những giá trị được xem là cốt lõi của dịp Tết.

Công nghệ giúp Tết nhẹ nhàng hơn

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Trong xu hướng chuẩn bị Tết hiện đại, các thiết bị gia dụng thông minh đang đóng vai trò hỗ trợ rõ rệt cho nhiều gia đình. Dịp Tết năm nay, Roborock triển khai các chương trình ưu đãi cho robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận những giải pháp dọn dẹp giúp giảm áp lực việc nhà trong suốt kỳ nghỉ.