Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào?

Nguồn: O-Tech Việt Nam
Nguồn: O-Tech Việt Nam
27/01/2026 08:00 GMT+7

Những ngày cận Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, sắp xếp lại không gian sống. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều gia đình Việt đang ứng dụng các thiết bị công nghệ để giảm áp lực việc nhà, tiết kiệm thời gian và giữ nhịp sinh hoạt ổn định trong suốt mùa Tết.

Công nghệ tham gia vào quá trình chuẩn bị Tết như thế nào?

Thay vì dọn dẹp thủ công, nhiều gia đình hiện đại chủ động ứng dụng công nghệ để chăm sóc nhà cửa đều đặn hơn, giảm áp lực vào giai đoạn cao điểm.

Các thiết bị gia dụng thông minh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong quá trình chăm sóc nhà cửa. Máy rửa chén, máy giặt sấy, robot hút bụi… dần đảm nhiệm những công việc lặp lại hằng ngày, giúp duy trì không gian sống gọn gàng xuyên suốt dịp Tết.

Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào? - Ảnh 1.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Vì sao robot hút bụi trở thành thiết bị được nhiều gia đình lựa chọn dịp Tết?

Khi Tết đến, khách ra vào liên tục khiến sàn nhà nhanh bẩn bởi vụn bánh kẹo, vỏ hạt dưa hay bụi bẩn từ giày dép. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc ăn uống và di chuyển thường xuyên càng làm tình trạng này xảy ra nhiều hơn. Thay vì phải dọn dẹp thủ công liên tục trong ngày, robot hút bụi hoạt động thường xuyên, giữ sàn nhà sạch sẽ suốt dịp lễ.

Trong số các thương hiệu nổi bật, Roborock được nhiều gia đình Việt lựa chọn như một giải pháp hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa hiệu quả. Robot đáp ứng những nhu cầu cơ bản như hút bụi, lau sàn, xử lý bụi mịn và rác vụn sinh hoạt. Đa số các dòng robot tích hợp hệ thống điều hướng thông minh cùng dock sạc đa năng tự động giặt, sấy giẻ lau, giúp giảm bớt đáng kể thao tác thủ công.

Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào? - Ảnh 2.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Khi cách chuẩn bị Tết thay đổi, trải nghiệm đón Tết cũng khác đi

Khi các khâu chuẩn bị được đơn giản hóa nhờ công nghệ, nhiều gia đình cho biết họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và dành cho nhau.

Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào? - Ảnh 3.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Việc ứng dụng công nghệ không làm mất đi giá trị truyền thống của Tết, mà giúp những giá trị đó được gìn giữ phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thay vì mệt mỏi vì việc nhà, các thành viên có thể dành thời gian cho những bữa cơm sum họp, những cuộc trò chuyện đầu năm - những giá trị được xem là cốt lõi của dịp Tết.

Công nghệ giúp Tết nhẹ nhàng hơn

Công nghệ đang thay đổi cách gia đình Việt chuẩn bị Tết như thế nào? - Ảnh 4.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Trong xu hướng chuẩn bị Tết hiện đại, các thiết bị gia dụng thông minh đang đóng vai trò hỗ trợ rõ rệt cho nhiều gia đình. Dịp Tết năm nay, Roborock triển khai các chương trình ưu đãi cho robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận những giải pháp dọn dẹp giúp giảm áp lực việc nhà trong suốt kỳ nghỉ. 

Khám phá thêm chủ đề

công nghệ Roborock Công nghệ giúp Tết nhẹ nhàng hơn gia đình Việt chuẩn bị Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận