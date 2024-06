Công nghệ EXOSOME là gì? Có phải là liệu pháp trẻ hóa da hiện đại hàng đầu?

Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để hiểu rõ về công nghệ Exosome và tại sao ngày càng được ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da. Từ đó, bạn có thể đưa ra lựa chọn nên hay không đầu tư sản phẩm ứng dụng công nghệ Exosome.

Công nghệ Exosome là gì?

Công nghệ Exosome là gì? Exosome chính là những túi nano được tiết ra từ các tế bào trong cơ thể và có nhiều protein, DNA và RNA. Đặc biệt, Exosome với kích thước siêu phân tử chỉ từ 30 đến 150 nanomet (chỉ bằng 1/200 kích thước tế bào) và cấu trúc màng kép. Vậy nên, Exosome có khả năng thâm nhập vào sâu bên trong của làn da và kích hoạt quá trình tái tạo tế bào cho làn da lão hóa được phục hồi và tươi trẻ hơn.

Hiện nay, phương pháp điều trị Exosomes đang được yêu chuộng. Vì Exosome có những đặc tính vượt trội như kích thước hạt nano, hạn chế rủi ro bị hệ miễn dịch đào thải và chứa lượng yếu tố tăng trưởng nhiều hơn gấp 3 lần.

Exosome - Liệu pháp trẻ hóa da hàng đầu hiện nay

Công nghệ Exosome dần trở thành xu hướng phổ biến trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da. Bởi Exosome đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo, phục hồi và chống lão hóa da. Vậy ứng dụng trẻ hóa làn da của công nghệ Exosome là gì?

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới

Exosome hội tụ nhiều yếu tố tăng cường sự phát triển tế bào da mới. Bên cạnh đó, nó còn thúc đẩy quá trình thay thế tế bào lão hóa diễn ra nhanh hơn cho làn da sáng mịn và tươi trẻ. Nhờ vậy mà làn da cải thiện được các vấn đề da sần sùi, lão hóa, nám sạm, thâm mụn.

Tăng cường sản sinh collagen và elastin

Exosome chứa protein và microRNA giúp thúc đẩy sản sinh collagen và elastin trong da. Mà collagen và elastin là hai protein quan trọng duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc và cải thiện nếp nhăn hiệu quả. Exosome chính là giải pháp hoàn hảo cải thiện độ đàn hồi, xóa nếp nhăn, ngăn ngừa chảy xệ và chặn đứng các dấu hiệu lão hóa da.

Giảm viêm da hiệu quả

Exosome chứa cytokine giúp kháng khuẩn, chống viêm, giảm dị ứng và mẩn đỏ hiệu quả. Đặc biệt, Exosome phù hợp cho làn da nhạy cảm và da đang gặp vấn đề về mụn. Bởi nó giúp làm dịu, hạn chế kích ứng và phục hồi da tổn thương nhanh chóng.

Chống oxy hóa

Bạn có biết, gốc tự do là nguyên nhân chính gây lão hóa da, nám sạm, tàn nhang. Và Exosome chứa các enzyme chống oxy hóa gồm có superoxide dismutase (SOD) và glutathione peroxidase (GPx) bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do. Exosome còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ô nhiễm môi trường, stress...

Công nghệ Exosome ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm như tiêm cấy, thoa bôi với serum và kem dưỡng chứa Exosome. Và một trong những phương pháp đang được xem là tối ưu hàng đầu hiện nay là sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm ứng dụng công nghệ Exosome. Bởi nó mang lại hiệu quả trị nám, chống lão hóa nhanh chóng mà hạn chế gây những tác dụng phụ không mong muốn. Cũng không cần xâm lấn và chi phí phải chăng, phù hợp với nhiều tín đồ skincare.

Page One là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc hàng đầu công nghệ Exosome

Một trong những thương hiệu mỹ phẩm ứng dụng công nghệ Exosome hàng đầu hiện nay là Page One. Được nghiên cứu và phát triển bởi J&H Lab - Page One dẫn đầu trong công nghệ Exosome và ứng dụng yếu tố tăng trưởng trong sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc phục hồi chuyên sâu.

Các sản phẩm Page One được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO, được KFDA chấp nhận dưới sự tham vấn của các chuyên gia, bác sĩ nhằm đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả trước khi tới tay người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp cùng các hoạt chất trị nám, chống lão hóa khác, Page One đã cung cấp trọn bộ sản phẩm trẻ hoá, cải thiện sắc tố da dễ dàng sử dụng tại nhà, an toàn và phù hợp với các tình trạng da.

Serum dưỡng sáng mờ thâm nám Page One Tranacide Pro+ Exosome

Với sự góp mặt nổi bật của Tranexamic Acid 3% cùng Niacinamide 5%, Arbutin 1% được chứng minh hỗ trợ quá trình làm mờ nám, dưỡng sáng da, làm mờ vết thâm sau mụn, ức chế sự tổng hợp melanin giảm sự xuất hiện của sắc tố, đốm nâu cho làn da tươi sáng đều màu. Sản phẩm không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/page-one/serum-tri-tham-nam-page-one-tranacide-pro-exosome-serum.html

Serum chống lão hóa, phục hồi chuyên sâu Matrix Repair Pro+ Exosome

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Multi Peptide, Bakuchiol 0.5%, Cica Exosome tập trung giải quyết tình trạng da chùng nhão với nếp nhăn thông qua sự phát triển của tế bào biểu bì mới. Đồng thời chữa lành, phục hồi da sau xâm lấn nhờ yếu tố tăng trưởng EGF có trong sản phẩm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html

Serum cấp ẩm và phục hồi da tổn thương Hydrating B5 Liposome Serum

Hydrating B5 chứa đến 5 loại Hyaluronic Acid - thành phần cung cấp độ ẩm tuyệt vời, đưa các chất dinh dưỡng đi trực tiếp vào da cùng các thành phần chính Pathenol (Vitamin B5), Adenosine, Ceramide... góp phần củng cố độ ẩm tự nhiên, phục hồi tổn thương trên da, tác động sâu và tái tạo kết cấu da nâng cao.

Hội tụ đầy đủ các ưu điểm vượt trội, công nghệ Exosome xứng đáng là liệu pháp trẻ hóa làn da hiệu quả hàng đầu hiện nay. Và các sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm Page One chính là sự lựa chọn của các tín đồ skincare.