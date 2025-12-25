Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huỳnh Na
Huỳnh Na
25/12/2025 08:00 GMT+7

20 giờ thứ năm, ngày 25.12.2025, chương trình tư vấn trực tuyến 'Ung thư phổi, u trung thất: Công nghệ hiện đại tầm soát & điều trị, phẫu thuật với robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á' diễn ra trên nền tảng online của Báo Thanh Niên và BVĐK Tâm Anh.

Trong chương trình, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: PGS-TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; TS-BS Lê Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu; TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc về u trung thất, ung thư phổi; các phương pháp tầm soát, điều trị u trung thất, ung thư phổi tiên tiến nhất hiện hay; những đối tượng nên tầm soát sớm bệnh cũng như những lưu ý sau khi điều trị để nâng cao chất lượng sống cho người bệnh…

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời bạn đọc đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp thắc mắc.

