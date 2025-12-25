Trong chương trình, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: PGS-TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; TS-BS Lê Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu; TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc về u trung thất, ung thư phổi; các phương pháp tầm soát, điều trị u trung thất, ung thư phổi tiên tiến nhất hiện hay; những đối tượng nên tầm soát sớm bệnh cũng như những lưu ý sau khi điều trị để nâng cao chất lượng sống cho người bệnh…

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời bạn đọc đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp thắc mắc.