Công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao có thể cứu sống hàng trăm ngàn người

Bên cạnh kỹ năng, kinh nghiệm... công nghệ trang bị trên ô tô cũng đang góp phần giúp hạn chế tai nạn, thương vong cho người dùng xe hơi. Với số lượng phương tiện mới ngày càng gia tăng, giao thông phức tạp những mối nguy hiểm mà người lái xe Mỹ phải đối mặt hiện đang ở mức cao trong lịch sử. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, việc cải tiến công nghệ an toàn chủ động có thể giúp người lái tránh được nhiều thảm kịch.



Cụ thể, dữ liệu mới từ Tổ chức AAA về An toàn Giao thông cho thấy các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng (ADAS) có thể cứu sống hàng trăm ngàn người trong 30 năm tới.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) có thể cứu sống hàng trăm ngàn người trong 30 năm tới

Theo AAA, lợi ích tiềm năng của các hệ thống an toàn như cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường... nếu được áp dụng đại trà trên nhiều mẫu mã ô tô mới bán ra thị trường sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ tai nạn giao thông.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các công nghệ an toàn có thể ngăn chặn 37 triệu vụ tai nạn từ nay đến năm 2053. Bên cạnh đó, các tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS có thể giúp tài xế tránh được 14 triệu ca chấn thương và cứu sống 250.000 người trong cùng khoảng thời gian. Giảm 16% số vụ tai nạn và thương tích, 22% số ca tử vong.

ADAS là tên viết tắt của Advanced Driver Assistance Systems, có nghĩa là hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Đây là hệ thống điện tử hỗ trợ người điều khiển phương tiện lái xe an toàn và thuận tiện hơn. ADAS gồm nhiều chức năng cảnh báo thông minh như: Cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, phát hiện tài xế buồn ngủ, kiểm soát đổ đèo, hệ thống nhìn ban đêm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe...

Tiến sĩ David Yang - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của AAA cho biết: "Những phát hiện từ nghiên cứu mới nhất của AAA đối với các công nghệ an toàn mới cho thấy ADAS có tiềm năng thay đổi mức độ an toàn trên đường bộ. Tuy nhiên, ADAS sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi người tiêu dùng hiểu đầy đủ, sử dụng đúng cách và áp dụng rộng rãi các tính năng an toàn trong gói công nghệ này".

Theo AAA, các tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS có thể giúp tài xế tránh được 14 triệu ca chấn thương và cứu sống 250.000 người

Để có được kết quả nghiên cứu này, các nhà khoa học phải dự báo các vụ tai nạn, thương tích, tử vong trên các tuyến giao thông đường bộ của Mỹ trong 30 năm tới. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ năm 2017 - 2019 để dự đoán mức độ an toàn về đường bộ trong tương lai.

Sau khi thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu phát triển mô hình dự đoán khả năng của các hệ thống an toàn chủ động ngăn ngừa va chạm. Điều đó yêu cầu họ xem xét khả năng mỗi chiếc xe sở hữu công nghệ ADAS được sử dụng như thế nào, khả năng công nghệ này thực sự ngăn ngừa được va chạm và hơn thế nữa trong một số tình huống giao thông.

Công nghệ ADAS đang được trang bị trên nhiều dòng ô tô đời mới

Mặc dù AAA thừa nhận rằng có những hạn chế đối với nghiên cứu, nhưng rõ ràng công nghệ này sẽ mang lại lợi ích cho sự an toàn của người sử dụng ô tô tại Mỹ, ngay cả khi nó không thể ngăn chặn mọi tai nạn có thể xảy ra.

"Tương lai của ADAS rất tươi sáng, nhưng nó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Mặc dù những công nghệ này mang lại lợi ích an toàn đáng kể, nhưng chúng tôi không thể thiết kế cách thoát khỏi thương tích và tử vong do giao thông trên các con đường ở Mỹ. Tuy nhiên việc đầu tư vào các biện pháp công nghệ an toàn luôn là đúng đắn", Jake Nelson - Giám đốc An toàn Giao thông của AAA chia sẻ.