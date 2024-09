Công nghệ in nhãn tân tiến, tối ưu chi phí, vận hành siêu bền bỉ của Brother

Đặc biệt khi xu hướng dữ liệu hóa và tối ưu quy trình là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều công ty, doanh nghiệp hay nhà máy.

Nắm bắt yêu cầu ngày càng cao của thị trường và mong muốn đem đến những giải pháp in nhãn toàn diện, Brother ra mắt dòng sản phẩm máy in nhãn mới: TD-2300 với nhiều cải tiến vượt trội từ thiết kế đến sự linh hoạt trong việc nhận diện mọi loại khổ nhãn in, tùy chỉnh thiết kế nội dung nhãn theo yêu cầu và dễ dàng tích hợp với các giải pháp sẵn có của doanh nghiệp.

Máy in nhãn dành cho nhiều ngành nghề, đặc biệt y tế, kho vận, nhà máy

Khả năng vận hành bền bỉ và tùy chỉnh linh hoạt: Đối tác đáng tin cậy

Đối với các doanh nghiệp, nhà máy có nhiều quy trình, phòng ban cần in tem nhãn số lượng lớn và đa dạng kích thước, dòng máy in nhãn TD-2300 hoàn toàn có thể đáp ứng với đầu in cải tiến, độ bền vượt trội và có độ phân giải cao, giúp in thông tin, logo và mã vạch sắc nét, tương phản rõ ràng trên nhãn. Tính năng tự động nhận diện khổ nhãn theo nhiều kích cỡ khác nhau, độ rộng từ 15mm - 62mm giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đòi hỏi chất lượng tem nhãn cực kỳ cao từ độ sắc nét đến chất liệu, sự an toàn và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như ngành y tế, dòng máy in nhãn TD-2300 có thể đáp ứng gần như trọn vẹn các yêu cầu. Tốc độ in nhãn nhanh chóng, sự linh hoạt trong việc tích hợp với các giải pháp hiện có của các cơ sở y tế, bệnh viện, nhà thuốc,... và có thể dễ dàng in các yêu cầu đặc trưng như in vòng đeo tay, hỗ trợ nhận diện mẹ và bé trong khoa sản, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giảm thiểu rủi ro.

Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm máy in nhãn TD-2300 mới này là khả năng vận hành siêu bền bỉ, phù hợp với môi trường làm việc khắc nghiệt và yêu cầu sử dụng liên tục. Được chế tạo với các vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến, máy in nhãn của Brother đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và thời gian gián đoạn trong quá trình làm việc.

Máy có thể in trên đa dạng khổ nhãn và vòng đeo tay

Công nghệ in nhãn tân tiến: Tạo nên sự khác biệt

Thiết kế máy có độ hoàn thiện cao giúp thao tác tháo lắp nhãn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Máy in nhãn Brother có thể tùy chỉnh lắp thêm các phụ kiện tách nhãn hay cắt tự động để đáp ứng mọi yêu cầu, từ nhãn in đơn lẻ đến in liên tục theo độ dài yêu cầu. Dòng máy in nhãn Brother tích hợp bàn phím và màn hình màu cảm ứng (*), dễ dàng kết nối với thiết bị di động, laptop, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với khả năng theo dõi số lượng nhãn in của từng tài khoản, dòng máy in nhãn mới là lựa chọn lý tưởng cho các công ty, doanh nghiệp, nhà máy có nhiều phòng ban cần in các loại tem nhãn khác nhau, giúp quản lý tác vụ và chi phí hiệu quả. Bên cạnh đó, máy in nhãn Brother với thiết kế mô-đun và tính năng tích hợp liền mạch, có thể sử dụng linh hoạt và hiệu quả trong hầu hết mọi môi trường, dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm hiện có.

Brother cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao và công nghệ đột phá, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc. Dòng máy in nhãn mới này không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là giải pháp toàn diện, hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.

Dòng máy in nhãn thế hệ mới TD-2300 gồm 3 sản phẩm phù hợp cho từng nhu cầu của doanh nghiệp:

TD-2310D: https://www.brother.com.vn/vi-vn/labellers/all-labellers/td-2310d

TD-2320D: https://www.brother.com.vn/vi-vn/labellers/all-labellers/td-2320d

TD-2320DSA: https://www.brother.com.vn/vi-vn/labellers/all-labellers/td-2320dsa

Sản phẩm chính thức ra mắt từ ngày 23.8 và có thể đặt hàng tại các đại lý, gian hàng chính hãng Brother toàn quốc. Thông tin sản phẩm xem tại đây.

(*) Chỉ áp dụng cho máy in nhãn TD-2320DSA(300)