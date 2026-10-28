Nhiều người mong muốn cải thiện thị lực để giảm phụ thuộc vào kính lão, nhưng vẫn băn khoăn về độ an toàn, hiệu quả và khả năng hồi phục sau điều trị.

Với sự phát triển của nhãn khoa hiện đại, các phương pháp điều trị lão thị ngày càng đa dạng, trong đó có công nghệ laser PRESBYOND. Phương pháp này giúp tối ưu thị lực ở nhiều khoảng cách, giảm phụ thuộc vào kính ở người phù hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp cần dựa trên kết quả thăm khám và tình trạng cụ thể của từng đôi mắt.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Công nghệ laser thế hệ mới điều trị lão thị ở người cao tuổi: An toàn - Hiệu quả - Nhanh chóng" diễn ra lúc 20 giờ thứ tư, ngày 28.10.2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội:

TTƯT-PGS-TS.BSCC Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao.

- Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao. PGS-TS-BS Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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