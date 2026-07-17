Công nghệ mới có thể giúp phát hiện rượu giả độc hại mà không cần mở nắp?

Nghiên cứu mới nói trên chứng minh rằng một hệ thống laser được thiết kế đặc biệt có thể phát hiện methanol độc hại ẩn bên trong các chai rượu chưa mở, ngay cả xuyên qua thủy tinh màu, theo Tân Hoa xã hôm nay 17.7 dẫn một tuyên bố do Đại học Adelaide của Úc công bố.

Ngộ độc methanol vẫn là một mối lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe toàn cầu, gây ra hàng trăm ca tử vong mỗi năm. Phương pháp kiểm tra thông thường yêu cầu mở nắp chai để phân tích trong phòng thí nghiệm, nhưng kỹ thuật quang học mới đã thay đổi điều đó.

Cảnh sát và các quan chức kiểm tra chất lượng rượu tại một nhà máy chưng cất, sau vụ bê bối rượu lậu độc hại ở bang Punjab thuộc miền bắc Ấn Độ vào ngày 10.8.2020 Ảnh: AFP

"Chúng tôi quan tâm đến việc áp dụng các nguyên tắc tương tự ở bất cứ nơi nào các ngành công nghiệp cần một phương pháp nhanh chóng, đáng tin cậy và không xâm lấn để xác minh những gì bên trong một chai đậy kín", tác giả chính Ane Kritzinger, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Adelaide và Đại học St Andrews (Scotland) cho hay.

Kỹ thuật mới sử dụng quang phổ Raman để đọc "dấu vân tay" hóa học độc nhất của một chất lỏng bên trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở nắp, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Physics: Photonics.

Bằng cách điều chỉnh chùm tia laser một cách cẩn thận và thay đổi bước sóng của nó, nhóm nghiên cứu đã cải thiện đáng kể khả năng phát hiện lượng methanol cực nhỏ của hệ thống laser mới, đồng thời loại bỏ các tín hiệu nhiễu, phản xạ hoặc huỳnh quang phát ra từ chính vỏ chai.

Nghiên cứu cho thấy công nghệ này có thể phát hiện methanol ở mức thấp hơn khoảng 10 lần so với giới hạn an toàn quốc tế, mang đến một giải pháp thay thế nhanh chóng và không mang tính phá hủy cho việc kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu cũng đã chứng minh họ có thể thu được dấu vân tay quang học độc nhất của rượu vang xuyên qua vỏ chai, mở ra tiềm năng trong việc chống gian lận rượu vang.

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực biến hệ thống trong phòng thí nghiệm thành công cụ thực tiễn để sử dụng tại trạm hải quan, nhà máy chưng cất rượu và các cơ sở đảm bảo chất lượng thực phẩm.