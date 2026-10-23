Công nghệ mới giúp gửi mùi hương từ xa qua mạng internet

Hãy tưởng tượng người dùng có thể ngửi thấy mùi cà phê mới pha qua cuộc gọi video hoặc cảm nhận hương nước hoa trước khi quyết định mua sắm trực tuyến. Giấc mơ này đang dần trở thành hiện thực nhờ vào Scentronic, một hệ thống được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện và truyền tải mùi hương qua internet.

Được công bố trên tạp chí Science Advances bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Ohio (Mỹ) và Phòng thí nghiệm Chiết Giang (Trung Quốc), Scentronic mở ra một chiều hướng hoàn toàn mới cho giao tiếp trực tuyến, cho phép người dùng trải nghiệm mùi hương trong các phiên mua sắm trực tuyến.

Việc gửi mùi hương qua internet hoạt động ra sao?

Hệ thống Scentronic hoạt động giống như một chiếc mũi kỹ thuật số kết hợp với thiết bị phun nước hoa siêu nhỏ. Chiếc mũi điện tử sử dụng sáu cảm biến khí để phát hiện các hợp chất hóa học liên quan đến mùi hương. Sau đó, AI sẽ xác định mùi và truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nơi tái tạo mùi hương bằng cách sử dụng chất lỏng có mùi và các bộ phun sương rung siêu nhỏ để giải phóng các giọt nhỏ vào không khí.

Quy trình chia sẻ mùi hương từ xa của Scentronic ẢNH: Scentronic/Science Advances

Nguyên mẫu hiện tại hỗ trợ năm mùi hương: cà phê, bia, rượu vang đỏ, bánh ngọt và cam. Trong các thử nghiệm với 14 tình nguyện viên, người tham gia đã nhận diện chính xác các mùi được tái tạo. Mặc dù đây là một khởi đầu đáng khích lệ, công nghệ này vẫn còn nhiều thách thức trước khi có thể đáp ứng mọi nhu cầu khứu giác.

Điều đáng lưu ý là Scentronic không truyền tải các phân tử mùi thực tế qua internet. Thay vào đó, nó nhận diện một mùi hương và tái tạo lại gần giống bằng cách sử dụng các thành phần đã được tải sẵn trong thiết bị nhận.

Tiềm năng của Scentronic

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực như mua sắm trực tuyến, giao tiếp kỹ thuật số và thực tế ảo. Hãy tưởng tượng người dùng có thể khám phá một tiệm bánh ảo và ngửi thấy mùi bánh mới nướng, hoặc thử mùi hương từ xa trước khi quyết định mua một chai nước hoa.

Các thiết kế và ứng dụng thiết bị đeo của Scentronic ẢNH: Scentronic/Science Advances

Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển một nguyên mẫu cốc kết hợp mùi hương với chất lỏng có hương vị, cho phép người dùng trải nghiệm hương vị và mùi thơm tương ứng thông qua kính thực tế hỗn hợp.

Tuy nhiên, Scentronic vẫn còn hạn chế trong việc tái tạo mọi mùi hương theo yêu cầu và khả năng hiện tại của nó phụ thuộc vào các mùi hương mà nó có thể tạo ra. Dù vậy, nghiên cứu cho thấy trải nghiệm kỹ thuật số có thể thu hút nhiều hơn chỉ thị giác và thính giác của chúng ta.