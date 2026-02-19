Công nghệ mới giúp in 3D không cần xoay vật liệu

Theo Tom'sHardware, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vừa công bố kỹ thuật in 3D có thể tạo ra vật thể kích thước chỉ vài milimet trong khoảng 0,6 giây. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature, giới thiệu phương pháp mang tên tổng hợp số không kết hợp các trường ánh sáng hologram (DISH).

Để dễ hình dung, “vài milimet” tương đương kích thước của một con ốc rất nhỏ hoặc đầu bút bi. Với công nghệ in 3D hiện nay, để tạo ra một chi tiết phức tạp ở kích thước này, máy thường cần từ vài chục phút đến hàng giờ. Việc rút ngắn xuống còn chưa đầy một giây được xem là thay đổi lớn về tốc độ.

Sơ đồ minh họa công nghệ DISH: trường ánh sáng xoay quanh vật liệu cố định, cho phép in 3D vật thể milimet trong 0,6 giây với độ chính xác cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'SHARDWARE

Công nghệ DISH phát triển từ nguyên lý in 3D thể tích. Ở phương pháp truyền thống, vật liệu nhựa lỏng được đặt trên một bệ có thể quay. Trong khi vật liệu xoay tròn, hệ thống chiếu ánh sáng theo nhiều mẫu khác nhau để làm cứng dần nhựa và hình thành vật thể. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa chuyển động cơ học và điều khiển ánh sáng.

Điểm mới của DISH là vật liệu không còn phải xoay. Thay vào đó, hệ thống quay trường ánh sáng xung quanh mẫu in. Nói cách khác, ánh sáng di chuyển còn vật liệu đứng yên. Nhờ sử dụng các thuật toán quang học tính toán, ánh sáng được điều chỉnh chính xác để “vẽ” toàn bộ cấu trúc bên trong khối nhựa chỉ trong một chu kỳ chiếu rất ngắn.

Theo nhóm nghiên cứu, việc giữ vật liệu cố định giúp giảm rung lắc và hạn chế sai lệch. Điều này đặc biệt quan trọng với các chi tiết nhỏ, nơi sai số dù rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của linh kiện. Cách tiếp cận mới cũng cho phép tạo ra các góc cạnh sắc nét và bề mặt cong phức tạp với độ chính xác cao.

Về ứng dụng, công nghệ này có thể phù hợp để sản xuất các vi linh kiện như bộ phận trong thiết bị tính toán quang tử hoặc mô-đun camera điện thoại. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho rằng DISH có thể hỗ trợ phát triển linh kiện cho điện tử linh hoạt, vi robot và kỹ thuật mô sinh học có độ phân giải cao.

Hiện công nghệ vẫn đang được thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm. Các yếu tố như chi phí triển khai, khả năng sản xuất số lượng lớn và độ bền vật liệu sau in cần được đánh giá thêm. Tuy nhiên, việc tạo ra một vật thể nhỏ chỉ trong 0,6 giây cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể tốc độ và hiệu quả của in 3D trong các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao.