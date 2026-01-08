Công nghệ mới mang trợ lý AI lên bàn làm việc game thủ

Trong khuôn khổ sự kiện CES 2026 (Las Vegas - Mỹ), Razer đã trình diễn Project AVA - một mẫu cộng sự AI để bàn sử dụng hình đại diện 3D với kích thước khoảng 5,5 inch. Thiết bị được đặt trong một khối phần cứng vật lý, hiển thị nhân vật ba chiều có thể chuyển động, phản hồi bằng giọng nói và tương tác trực tiếp với người dùng. Cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo ra khỏi không gian phần mềm thuần túy, tạo ra sự hiện diện rõ ràng hơn trong môi trường cá nhân.

Project AVA mang hình đại diện 3D lên không gian cá nhân, có thể chớp mắt, trò chuyện và phản ứng như thật ẢNH: RAZER

Project AVA được phát triển từ ý tưởng huấn luyện viên esports AI từng được giới thiệu trước đó, nhưng tại CES 2026, phạm vi sử dụng đã được mở rộng. Thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ chơi game, thiết bị được mô tả có thể đảm nhiệm các tác vụ như quản lý lịch trình, dịch hội thoại theo thời gian thực, phân tích dữ liệu cơ bản và hỗ trợ đa nhiệm trong quá trình làm việc. Hệ thống camera, micro và công nghệ thị giác máy tính cho phép AVA nhận diện bối cảnh xung quanh cũng như nội dung hiển thị trên màn hình máy tính.

Phiên bản thử nghiệm của Project AVA vận hành trên nền tảng Grok của xAI. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng, kiến trúc phần mềm của Project AVA được thiết kế theo hướng mở, có thể tích hợp thêm các mô hình AI khác trong tương lai. Điều này cho thấy nỗ lực tránh phụ thuộc vào nền tảng duy nhất, đồng thời phù hợp với xu hướng linh hoạt đang hình thành trong thị trường AI cá nhân.

Hiện tại, Project AVA đã cho phép người dùng tại Mỹ đăng ký đặt chỗ trước với khoản đặt cọc 20 USD, thời điểm thương mại hóa dự kiến vào nửa cuối năm 2026. Giá bán chính thức chưa được công bố.

Bên cạnh Project AVA, tại CES 2026, Razer cũng giới thiệu thêm một số sản phẩm và ý tưởng khác, bao gồm tai nghe AI-native Project Motoko vận hành trên nền tảng Snapdragon, tay cầm chơi game không dây Wolverine V3 Bluetooth tối ưu cho chơi game đám mây trên TV, cùng các mẫu ghế chơi game mới như Iskur V2 NewGen. Những sản phẩm này cho thấy chiến lược mở rộng của Razer sang nhiều phân khúc, từ phần cứng truyền thống đến các thử nghiệm tích hợp AI.