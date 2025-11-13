Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Công nghệ mới trong chăm sóc, thẩm mỹ và điều trị chuyên sâu các bệnh răng miệng

Huỳnh Na
Huỳnh Na
13/11/2025 08:00 GMT+7

Khoảng hơn 90% người Việt Nam có vấn đề về răng miệng như vôi (cao) răng, viêm lợi, sâu răng, mất răng, răng ố vàng, hô, móm… ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng ăn nhai, đau nhức, tăng nặng các bệnh tim mạch, sức khỏe thai phụ.

Vào lúc 20 giờ thứ tư, ngày 13.11.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn trực tuyến "Công nghệ mới: Cạo vôi, trám, tẩy trắng, chỉnh hình răng và điều trị chuyên sâu các bệnh răng miệng" với sự tham gia của các chuyên gia:

  • BS.CKI Dương Anh Thư - Trưởng Chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  • BS Vũ Thành Đạt - Bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc gọi Hotline 028.7102.6789 hoặc 093.180.6858 (Tâm Anh TP.HCM)/ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Tâm Anh Q.7 cũ)/ 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (Tâm Anh Hà Nội) để nhận tư vấn.

các bệnh răng miệng điều trị chuyên sâu Công nghệ mới Tư vấn trực tuyến Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
