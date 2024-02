Công nghệ pin đột phá trên smartphone Honor

Mặc dù các công ty không ngừng tìm kiếm giải pháp mới, lithium-polymer vẫn là công nghệ pin được sử dụng trên smartphone giống như cách nay 20 năm. Tuy nhiên Honor đang phá vỡ điều này khi lần đầu tiên đưa một loại pin mới vào smartphone của họ.



Honor Magic V2 hiện không có đối thủ về độ mỏng FORBES

Được biết đến khoảng 1 năm trước thông qua bài thuyết trình của CEO Honor George Zhao, công nghệ pin mới silicon-carbon đã được Honor triển khai chính thức trên chiếc smartphone cao cấp nhất từ công ty là Magic V2 màn hình gập. Được ra mắt lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, Magic V2 giờ đây mới chính thức có mặt tại thị trường quốc tế. Nhờ công nghệ pin mới, Magic V2 trở thành mẫu smartphone màn hình gập mỏng nhất từ trước đến nay và sau gần 6 tháng, chưa sản phẩm nào có thể làm lung lay ngôi vị này. Một trong những lý do tạo nên ưu điểm đó chính là loại pin mới vốn đặc biệt nhỏ gọn và có dung lượng lớn hơn.

Vậy đặc điểm của loại pin mới là gì? Đầu tiên, sự vắng mặt của lithium trong thành phần. Thứ hai, công suất lý thuyết của pin mới trên mỗi gam cao hơn khoảng 10 lần so với than chì truyền thống. Thứ ba, công nghệ mới cho phép điện thoại hoạt động ổn định, tin cậy ở điện áp thấp (ở điện áp dưới 3,4V, pin mới cho năng lượng gấp 3 lần so với pin truyền thống. So với hệ thống than chì, silicon-carbon cung cấp năng lượng nhiều hơn 240%).

Tất cả bắt nguồn từ công nghệ pin silicon-carbon 3DNEWS

Tổng mức tăng công suất thực tế vào thời điểm này là 12,8%. Mặc dù không lớn hơn 10 lần như lý thuyết nhưng trong mọi trường hợp, điều này cho phép giảm đáng kể kích thước của pin trong khi vẫn duy trì (và thậm chí tăng) dung lượng. Đây là lý do giúp Honor Magic V2 có thể trang bị pin 5.000 mAh như Magic Vs nhưng có thiết kế mỏng hơn.

Thoạt nhìn thì vỏ máy chỉ mỏng hơn và dung lượng pin tăng lên một chút, nhưng trên thực tế, đã rất lâu rồi không có đột phá nào trong lĩnh vực công nghệ pin. Chúng ta có thể hy vọng Honor sẽ không dừng lại ở đó và các đối thủ của họ cũng sẽ bắt đầu gia nhập cuộc đua mới về thời lượng pin.