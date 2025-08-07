Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Công nghệ siêu âm giúp phòng ngừa pin cháy nổ

Kiến Văn
Kiến Văn
07/08/2025 08:19 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Drexel (Mỹ) đang áp dụng công nghệ siêu âm vào lĩnh vực kiểm tra pin nhằm giải quyết nỗi lo sợ của người dùng.

Công nghệ siêu âm sẽ giúp phát hiện sớm các khiếm khuyết trong bộ lưu trữ điện trước khi chúng dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, vốn có thể gây cháy nổ. Hiện tượng mất kiểm soát nhiệt xảy ra khi pin gặp trục trặc dẫn đến quá nhiệt nghiêm trọng.

Khám phá quan trọng giúp giải quyết vấn đề nguy hiểm của pin hiện đại - Ảnh 1.

Cháy nổ là nỗi lo ngại nhất đối với pin lithium-ion hiện nay

ẢNH: REUTERS

Pin lithium-ion hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị, bao gồm xe điện và các thiết bị công nghệ khác. Mặc dù có những lo ngại về an toàn nhưng nhìn chung, pin lithium-ion vẫn là nguồn cung cấp năng lượng an toàn và đáng tin cậy. 

Công nghệ siêu âm mà nhóm nghiên cứu đang phát triển có thể giúp ngăn ngừa rủi ro, từ đó mang lại hy vọng cho người dùng. Trong bài viết đăng trên tạp chí Electrochimica Acta, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: "Bằng cách quan sát cách sóng âm thay đổi khi tương tác với mẫu, chúng ta có thể suy ra một số đặc điểm về cấu trúc và cơ học".

Siêu âm là một giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm hơn so với các phương pháp kiểm tra truyền thống như chụp X-quang. Ngoài việc phát hiện các khiếm khuyết về cấu trúc, công nghệ này còn có thể phát hiện hơi nước, một dấu hiệu của sự cố tiềm ẩn.

Giải quyết nỗi lo ngại từ pin lithium

Đây không phải là lần đầu tiên siêu âm được ứng dụng trong kiểm tra pin khi công ty Liminal ở California cũng đang sử dụng công nghệ này để xác định lỗi trong quá trình sản xuất pin.

Chuyển 400.000 xe xăng sang xe điện, TP.HCM xử lý pin thế nào?

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hơn 1/4 số ô tô được bán trên toàn cầu trong năm 2025 sẽ là xe điện. Việc chuyển đổi sang xe điện không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà còn góp phần giảm ô nhiễm không khí. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết xe điện giúp ngăn chặn hàng ngàn kilogram ô nhiễm không khí mỗi năm, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe liên quan đến khí thải từ xe chạy bằng xăng.

Nhóm nghiên cứu tại Drexel cũng đang phát triển phần mềm nguồn mở để nâng cao khả năng quét và cung cấp hình ảnh 3D cho các bộ pin lithium-kim loại trong quá trình sản xuất. Những tiến bộ này hứa hẹn sẽ cải thiện độ an toàn và hiệu suất của pin trong tương lai.

Khám phá thêm chủ đề

công nghệ siêu âm xe điện Pin lithium-ion chống cháy nổ
