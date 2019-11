11 mẹo giúp quay phim 'đỉnh' hơn với bộ ba iPhone 11

Dù về mảng nhiếp ảnh vẫn có nhiều đối thủ sánh ngang hoặc thậm chí vượt mặt iPhone, nhưng lịch sử cho thấy iPhone là một trong những dòng điện thoại quay phim tốt nhất và có lẽ sẽ không quá lời khi nói rằng bộ ba iPhone 11 là ba chiếc smartphone quay phim tốt nhất hiện nay, từ chất lượng ghi âm cho tới khả năng chống rung, độ chính xác màu và chất lượng hình ảnh của video thu được.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tối ưu và tận dụng khả năng của thiết bị, nhất là những thiết bị mới với nhiều tính năng khủng như bộ ba iPhone 11 vừa ra mắt.

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn quay phim trên iPhone dễ dàng và chất lượng hơn dựa theo gợi ý của trang CNET.

1. Tư thế cầm nắm iPhone

Nếu bạn muốn quay phim ở chế độ nằm ngang (landscape) thì dĩ nhiên là không có gì phải bàn, nhưng nếu bạn cầm điện thoại theo chiều dọc (portrait) thì cần chú ý tới mục đích sử dụng đoạn phim mà bạn quay.

Cách cầm iPhone cũng quyết định ra được chất lượng hình ảnh có tốt không Ảnh: AFP

Bởi nếu tải video lên YouTube hay các kênh video tương tự thì quay theo chiều ngang là tốt nhất, nhưng nếu bạn muốn chia sẻ qua các mạng xã hội như Facebook hay Tik-Tok thì chiều dọc cũng là một lựa chọn thú vị, vì người xem có thể xem toàn màn hình mà không phải xoay điện thoại của họ.

2. Có thể bật độ phân giải 4K nếu cần hậu kỳ

Các mẫu iPhone hiện có thể quay ở nhiều độ phân giải khác nhau, bao gồm: 720p, 1.080p và 4K. Dĩ nhiên, 4K là lựa chọn cao nhất và cũng cung cấp chất lượng cao nhất. Nếu bạn cần quan tâm đến chất lượng đầu ra hoặc cần sử dụng để hậu kỳ thì có thể chuyển qua độ phân giải 4K, nhưng nếu chỉ cần để chia sẻ qua mạng xã hội hoặc bộ nhớ trong của iPhone không nhiều thì nên hạ xuống 1.080p hoặc 720p là đủ.

Ở iOS 13.2, bạn có thể thay đổi độ phân giải ngay trong ứng dụng camera của máy, bằng cách nhấp vào biểu tượng độ phân giải và khung hình (fps) ở màn hình của chế độ quay, qua đó có thể chuyển đổi giữa các độ phân giải 4K, HD và 720.

Nếu ở bản iOS thấp hơn, hoặc đơn giải là muốn kiểm soát nhiều tùy chọn hơn, bạn hãy vào phần Cài đặt > Camera. Tại đây, bạn có thể thiết lập về độ phân giải, tốc độ khung hình, định dạng video, âm thanh nổi…

3. Thay đổi tốc độ khung hình tối ưu

iPhone 11 và bộ đôi iPhone 11 Pro có thể quay video 4K ở tốc độ 24, 30 hoặc 60 khung hình/giây (fps). Nhưng hiện nay hầu hết các đoạn video được phát mặc định ở tốc độ 24 fps, nhất là khi phát qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Tik-Tok. Nếu bạn có ý định quay phim để đăng lên YouTube, Facebook hoặc Instagram thì chỉ cần 30 fps là đủ, nhưng nếu bạn lia máy nhiều hoặc quay các khung cảnh thể thao với các chuyển động tốc độ cao thì nên chuyển qua chế độ 60 fps để khung hình mượt hơn.

Lưu ý rằng, khi chuyển qua 60 fps thì hình ảnh sẽ chỉ sắc nét trong điều kiện ánh sáng tốt mà thôi, nên hạn chế sử dụng tốc độ khung hình này trong điều kiện ánh sáng tối hoặc phức tạp.

4. Không nên lạm dụng slow-motion

Đó là các bonkers mà bạn có thể chụp các cảnh quay chậm với iPhone 11 hoặc 11 Pro lên đến 240 fps ở độ phân giải Full HD - 1.080p. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tốc độ khung hình càng cao thì video của bạn càng cần nhiều ánh sáng, do vậy chỉ nên sử dụng nó ở điều kiện ánh sáng tốt. Ngoài ra, nên tránh xa các điều kiện ánh sáng nhân tạo, nhất là với đèn neon vì tốc độ khung hình này có thể ghi lại tốc độ làm tươi của đèn neon (50-60 Hz) và nhiều nguồn sáng nhân tạo khác.

Ngoài ra, cần hiểu rằng khi quay chậm ở tốc độ tối đa thì chất lượng hình ảnh cũng giảm xuống, nên nếu chỉ xem trên màn hình điện thoại hoặc tablet thì không sao, nhưng nếu xem ở các thiết bị đầu ra có màn hình lớn như TV hay màn hình rời cỡ 40 inch trở lên thì sẽ thấy chất lượng hình ảnh phát ra khá kém.

5. Kiểm soát phơi sáng tự động và lấy nét tự động

Nếu video của bạn trông quá sáng (dư sáng) ở trên khung hình của ứng dụng camera thì bạn có thể giảm mức phơi sáng để tránh bị “cháy sáng” với các đối tượng trong đoạn video. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lấy nét tự động và phơi sáng tự động được liên kết với nhau trên iPhone và nhiều thiết bị khác như bộ đôi Pixel 4.

Để tinh chỉnh độ phơi sáng của bạn, hãy chạm vào màn hình ở vùng mà bạn muốn lấy nét, lúc đó một tiêu điểm màu vàng xuất hiện, hãy chạm vào đó và sử dụng ngón tay bạn để trượt lên trượt xuống thanh điều chỉnh độ phơi sáng đến khi vừa ý.

Nếu bạn muốn khóa phơi sáng, hãy chạm và giữ trên màn hình ở khu vực đo sáng cho đến khi các xung vuông tiêu cự/phơi sáng chuyển sang màu vàng và hiện chữ "AE / AF LOCK", lúc này chế độ khóa nét/khóa phơi sáng sẽ kích hoạt. iPhone sẽ giữ thiết lập phơi sáng và vùng lấy nét này cho đến khi bạn chạm lại vào màn hình lần nữa.

6. Lưu ý các mức thu phóng vì chất lượng khác nhau

iPhone hiện nay có cả zoom quang và zoom kỹ thuật số, trong đó chất lượng hình ảnh từ zoom quang dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Trên iPhone 11 chỉ có 2 camera nên chỉ có mức zoom là 1X (camera mặc định) và zoom xa về 0.5X (camera góc rộng), các độ thu phóng còn lại đều là zoom kỹ thuật số và có chất lượng thấp hơn. Bộ đôi iPhone 11 Pro và Pro Max có thêm camera tele nên có thêm zoom quang ở mức 2X, còn lại cũng chỉ là kỹ thuật số.

Ví dụ, nếu bạn phóng to ở mức 1,9 lần (1,9X) hoặc 6 lần (6X) thì bạn đều đang sử dụng zoom kỹ thuật số từ camera chính hoặc camera tele, nên chất lượng hình ảnh sẽ suy giảm. Do vậy, nếu không cần thiết bạn chỉ nên dùng zoom ở mức 0,5X, 1X hoặc 2X trên bộ đôi iPhone 11 Pro, zoom ở mức 0,5X và 1X trên iPhone 11 mà thôi.

7. Chuyển động zoom của iPhone mới mượt hơn bạn tưởng

Rất hiếm khi chúng ta dám chuyển đổi các ống kính khi quay trên điện thoại, do chất lượng và sự đột ngột khi chuyển đổi, trừ một số thiết bị như LG V40 hay LG G8, LG V50 của LG hỗ trợ chế độ zoom kiểu điện ảnh

Tất nhiên, bạn có thể dùng ngón tay để vuốt ra hoặc chụm lại nhằm thay đổi độ thu-phóng khi quay, nhưng chuyển động khung hình sẽ không mượt lắm. May mắn thay, iOS 13 đã bổ sung vòng quay Zoom Dial để cho phép bạn sử dụng một ngón tay để vuốt nhằm phóng to hoặc thu nhỏ khung hình khi quay. Bạn chỉ cần chạm và giữ vào nút phóng to 1X, 2X hoặc thu nhỏ 0,5X rồi trượt mặt số theo chiều lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ mượt hơn trước.

Vòng quay Zoom dial trên iOS 13 giúp bạn thu phóng mượt hơn khi quay phim Ảnh: CNET

8. Quay video theo phong cách Instagram ngay trên ứng dụng camera mặc định

Nếu bạn cần quay video nhanh và không có thời gian để chuyển từ chế độ ảnh sang chế độ video, Apple đã có giải pháp cho bạn. Chỉ cần nhấn và giữ nút chụp để kích hoạt tính năng QuickTake, cho phép quay nhanh video ngay trong lúc chụp ảnh. Nó tương tự như cách bạn có thể quay video trên Instagram hoặc Snapchat. Khi quay xong bạn chỉ cần buông tay là nó sẽ ngừng quay. Nếu bạn muốn tiếp tục quay mà không cần giữ phím chụp, hãy giữ và rê ngón tay của bạn từ nút chụp sang hình khóa.

9. Tận dụng các tùy chọn chỉnh sửa video hậu kỳ ngay trong ứng dụng camera

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Apple cho phép người dùng có thể cắt, xoay, áp bộ lọc màu hoặc thay đổi độ phơi sáng của đoạn phim quay được bằng iPhone mà không cần mở ứng dụng thứ ba. iOS 13 tích hợp sẵn các công cụ chỉnh sửa cơ bản cho ảnh chụp và video mà bạn quay được trên iPhone.

Để chuyển qua chế độ chỉnh sửa, hãy chọn video ở camera roll hoặc từ ứng dụng quản lý ảnh (Photos) của iPhone, sau đó bấm vào nút Chỉnh sửa (edit). Sau khi chuyển qua chế độ chỉnh sửa, bạn có thể cắt, xoay video hoặc điều chỉnh độ phơi sáng, làm nổi bật vùng sáng/tối hoặc tăng/giảm độ tương phản cũng như độ bão hòa của đoạn phim mà bạn quay. Ngoài ra, bạn có thể áp các bộ lọc màu (filter) cho đoạn phim với các mức độ khác nhau bằng cách điều chỉnh thanh trượt của bộ lọc.

10. Nhúng video selfie cho các clip vlog

Camera mặt trước trên iPhone 11 và bộ đôi 11 Pro khá tuyệt vời, thậm chí giờ đây Apple còn cho phép quay phim siêu chậm bằng camera selfie mà hãng gọi là Slofie và dải động tốt tương tự camera chính ở mặt sau. Không những vậy, bạn còn có thể quay ở độ phân giải 4K và có lẽ đây là lúc mà bạn có thể tận dụng camera trước của iPhone mới để làm vlog.

11. Cải thiện âm thanh với mic ngoài

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong một đoạn phim, nhất là vlog và các đoạn phim chuyên nghiệp. Tuy iPhone là một trong những chiếc điện thoại có khả năng thu âm tốt nhất khi quay phim nhưng vẫn không thể sánh với các micro gắn ngoài chuyên dụng, nhất là khả năng thu âm định hướng, phạm vi xa và khử ồn trong các môi trường phức tạp.

Giải pháp sử dụng microphone gắn ngoài rẻ tiền nhất có lẽ là tận dụng chính mic tích hợp trên tai nghe có dây đi theo máy hay các mẫu tai nghe không dây AirPods/AirPod Pro hoặc Beats… Tuy nhiên, nếu có điều kiện và muốn cung cấp chất lượng tốt hơn, bạn nên sử dụng các giải pháp đến từ bên thứ ba.