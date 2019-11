Vì sao Apple tập trung mạnh vào camera trên loạt iPhone 11?

Hai năm trước, lần đầu tiên Apple đẩy mức giá iPhone mới chạm mốc 1.000 USD với mẫu iPhone X, đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng màn hình OLED thay vì LCD như trước. Tháng 9 vừa qua Apple thậm chí còn tung ra chiếc iPhone mới đắt tiền hơn với việc bổ sung camera góc rộng, chế độ chụp đêm và thời lượng pin tốt hơn. Thậm chí, hãng còn cung cấp thêm tính năng quay phim “tự sướng” siêu chậm mà họ gọi là Slofie, một mánh mới của Apple nhắm vào giới trẻ

Chúng ta sẽ sớm biết liệu những mánh khóe và tính năng mới của Apple có thể giúp họ thuyết phục người dùng vượt qua rào cản về giá bán để mua iPhone mới hay không. Theo Bloomberg, tính đến ngày 17.10 vừa qua Apple công bố hướng tới mục tiêu doanh số bán ra 75 triệu chiếc iPhone trong năm 2019, cao hơn đáng kể so với con số dự kiến 70 triệu chiếc trước đó, bản thân CEO Tim Cook cũng tuyên bố rất hạnh phúc với màn ra mắt của iPhone 11

Theo nhà phân tích Timothy Arcuri của UBS, nhờ bộ ba iPhone mới nên doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng lên 230% ngay trong tháng 9 vừa qua, so với mức tăng 110% cùng thời gian năm ngoái. Sự thành công của bộ ba iPhone 11 đến mạnh nhất từ phiên bản… thấp nhất: iPhone 11. Không như hai đàn anh iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 thiếu camera tele và màn hình OLED, bù lại mức giá phải chăng hơn đáng kể (699 USD) trong khi vẫn có camera góc rộng và chế độ chụp đêm cùng tính năng “đinh” Deep Fusion nên không quá ngạc nhiên khi nó trở thành phiên bản bán chạy nhất trong bộ ba iPhone mới.

Nên nhớ rằng, iPhone là sản phẩm quan trọng nhất của Apple và đang đóng góp nhiều nhất cho sự giàu có của hãng, chiếm gần một nửa doanh thu của Apple. Hiện iPhone chiếm khoảng 10% smartphone toàn cầu và qua đó đưa Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới , chỉ sau Samsung và Huawei. Ngoài ra, tại Mỹ và một số thị trường lớn, chương trình nâng cấp của Apple cùng một số chương trình mua kèm gói nhà mạng đã khuyến khích người dùng nâng cấp, qua đó giúp hãng duy trì lợi thế trước các đối thủ đáng gờm khác.

Tuy nhiên, vẫn có những lý do để lo ngại về việc các mẫu iPhone giá cao của Apple rơi vào tình trạng “chậm tiêu hóa”. Theo IDC, thị phần của Apple đã giảm gần 2% trong năm qua, điều này đáng lo ngại trong bối cảnh toàn bộ thị trường di động cũng đang dần bị thu hẹp do bão hòa về thiết bị và nhu cầu nâng cấp. Theo ông Peter Sankar - nhà phân tích và nghiên cứu thị trường của hãng Cowen Equity Research cho rằng, việc sản xuất iPhone của Apple cũng ít nhiều phản ánh xu hướng đó, cuối tháng 9 doanh số iPhone chỉ đạt 47 triệu máy trong ba tháng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, dù iPhone 11 vẫn được tiếp nhận “mạnh mẽ”.

Theo Thomson Reuters, các nhà phân tích trung bình kỳ vọng Apple sẽ đạt hơn12,8 tỉ USD lợi nhuận, với mốc doanh thu gần 63 tỉ USD. Mức dự đoán này thấp hơn 10% so với cột mốc lợi nhuận 14,1 tỉ USD và doanh thu 63 tỉ USD mà hãng này đạt được vào năm ngoái. Nhìn chung, dù rất háo hức với iPhone 11 nhưng các nhà phân tích đều tỏ ra thận trọng khi mà xu hướng mua sắm smartphone mới của thị trường đang dần suy yếu.

Dịch chuyển dần sang dịch vụ

Các dịch vụ như Apple Arcade sẽ góp phần giúp Apple giảm bớt lệ thuộc vào iPhone Ảnh chụp màn hình CNET

iPhone không phải là sản phẩm duy nhất mà những người theo dõi Apple sẽ để mắt tới, bản thân Apple cũng nhận ra mặt trái của sự phụ thuộc này và đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu của họ từ các dịch vụ, một lĩnh vực được dự đoán mang lại lợi nhuận tối ưu hơn cho hãng trong tương lai. Trong số các dịch vụ của họ có thể kể tới Apple TV Plus với gói thuê bao khởi điểm 4,99 USD, dịch vụ thuê bao game mang tên Apple Arcade cũng có cùng mức giá và dịch vụ tin tức Apple News Plus, gần đây hãng còn tung ra dịch vụ tài chính mới toanh là Apple Card - một thẻ tín dụng cho phép người dùng mua sắm không tiền mặt và được hoàn một khoản tiền đáng kể khi mua các sản phẩm của hãng.

Hiện Apple chưa công bố chi tiết về Apple News Plus (ra mắt vào tháng 3), Apple Arcade (ra mắt tháng 9) và Apple TV Plus (sẽ ra mắt vào tháng 11 tới đây) cũng như những doanh thu bước đầu mà họ thu được. Nhưng nhìn vào cách họ tặng kèm các gói dịch vụ này cho người mua iPhone hoặc iPad mới đã phần nào cho thấy cách mà họ dụ dỗ người dùng nhảy vào hệ sinh thái rộng lớn này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu và chúng ta hãy cùng chờ đón xem liệu các ván bài mới về dịch vụ cũng như camera trên bộ ba iPhone 11 có giúp Apple vượt qua quy luật khắc nghiệt của những gã khổng lồ sau khi đã lên đỉnh hay không. Trong thời gian này, họ sẽ tiếp tục ám ảnh về thành công của iPhone hơn là về dịch vụ, do đó camera vẫn là một nước cờ quan trọng của Apple để níu kéo thành công, đó cũng là một phần lý do Apple buộc phải tập trung toàn lực vào cải tiến và bổ sung camera cho loạt iPhone 11 vừa ra mắt.