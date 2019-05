6 công nghệ độc lạ tại triển lãm thương mại công nghệ Pháp

Theo CNBC, sự kiện năm nay đón nhiều công nghệ mới, lạ từ trợ lý robot cho đến taxi trên không. Dưới đây là sáu món đồ công nghệ độc đáo nhất nhì tại Viva Technology năm 2019.

Trợ lý robot

Ảnh: CNBC Một trong các robot trợ lý xuất hiện tại Viva Technology

Hầu như không triển lãm công nghệ nào gần đây là không có một vài robot. Viva Technology là một trong số các triển lãm như thế. Khi người tham dự vừa đến địa điểm tổ chức sự kiện là Porte de Versaille, những chú robot trợ lý hay hỗ trợ như thế này sẽ chào đón họ. Robot trên đây dường như có thể phát hiện ra khi nào một người bước đến gần hoặc đi ngang qua nó. Khách tham quan tương tác với robot qua màn hình cảm ứng để biết đường di chuyển trong sự kiện.

Drone thực tế ảo

Ảnh: Vinci Energies Drone do hãng Vinci Energies phát triển

Máy bay không người lái (drone) cũng xuất hiện tại sự kiện. Một số drone do hãng Vinci Energies của Pháp thực hiện được trang bị máy ảnh mà mọi người có thể nhìn thấy thông qua bộ kính thực tế ảo (VR).

Taxi bay

Ảnh: Youtube Taxi bay của Hovertaxi

Taxi bay ngày càng nổi bật, không chỉ vì các hãng lớn như Uber quyết tâm phát triển nó. Tại Viva Technology, hãng Đức Lilium công bố nguyên mẫu của taxi bay chạy bằng điện, được thiết kể để đưa hành khách di chuyển trên bầu trời trong tương lai. Một mẫu taxi bay khác do hãng Pháp Hovertaxi thực hiện trông cũng ấn tượng không kém.

Robot lọc không khí

Ảnh: The World News Diya One X

Robot này di chuyển xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, được thiết kế để làm sạch và bảo vệ môi trường. Nó có tên Diya One X, lọc không khí khi đi vòng quanh nhà. Không những thế, nó còn có khả năng tránh va vào khách tham quan. Diya One X do startup Partnering Robotics của Pháp phát triển. CEO hãng, ông Ramesh Caussy cho biết thiết bị còn thu thập dữ liệu, đưa ra chỉ số về chất lượng không khí, độ ẩm và ánh sáng trong nhà.

Robot Pepper

Ảnh: Medium Robot Pepper

Pepper là robot hình nhân do hãng Nhật Bản Softbank phát triển với màn hình gắn trên ngực. Pepper có khả năng trò chuyện với những người tham dự, nhận ra được nhiều cảm xúc cơ bản của người và xuất hiện để hỗ trợ con người trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như trong ngành bán lẻ và y tế.

Batmobile

Ảnh: CNBC Xe Batmobile

Sự kiện năm nay còn có ô tô khá lạ mắt tên Batmobile. Thoạt tiên, nó có vẻ trông hơi lạc lõng tại triển lãm công nghệ chú trọng vào đổi mới, song nó là ô tô do hãng AT&T của Mỹ đưa vào gian hàng. Mới đây, AT&T thâu tóm Time Warner, đơn vị sở hữu bản quyền với các nhân vật DC Comics như Người Dơi.