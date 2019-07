AI biến ảnh chụp selfie thành ảnh nghệ thuật

Theo SlashGear, AI Portraits Ars tạo ra một hình ảnh trông giống như được vẽ bởi một nghệ sĩ từ thời kỳ đó. Các đường kẻ bị mờ, tông màu da được sửa đổi và thậm chí cả kiểu tóc cũng bị thay đổi. Thời gian xử lý bức hình có thể thay đổi tùy thuộc vào sự hiện diện hay vắng mặt của các yếu tố trong ảnh gốc.

Đây chắc chắn là một minh chứng rất ấn tượng về một số khả năng của AI và học máy, nhưng nó cũng giúp mọi người hiểu được văn hóa của thời kỳ xa xưa. Ví dụ, các nhà nghiên cứu của MIT chỉ ra vì sao AI không thể tái tạo nụ cười trong bức chân dung cuối cùng. Đó không phải là do một số lỗi lập trình mà vì dựa vào các tài liệu nguồn, tập trung chủ yếu vào các phong cách nghệ thuật châu Âu thế kỷ 15, cũng tránh xa việc miêu tả nụ cười vì lý do này hay lý do khác.