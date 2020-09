Alibaba hé lộ nhà máy sản xuất kỹ thuật số mới

Việc giới thiệu mô hình sản xuất mới là một dấu mốc trong việc thực hiện chiến lược “5 đổi mới” của tập đoàn Alibaba , được nhà sáng lập Jack Ma giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016, bao gồm: mô hình bán lẻ mới (New Retail), sản xuất mới (New Manufacturing), tài chính mới (New Finance), công nghệ mới (New Technology) và năng lượng mới (New Energy).