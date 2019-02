Anh không ngại dùng thiết bị 5G của Huawei

Theo Financial Times, kết luận mà Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) đưa ra sẽ có sức nặng lớn với giới lãnh đạo châu Âu.

Nguồn thạo tin cho biết: “Các nước khác có thể lập luận rằng nếu người Anh tự tin giảm thiểu được các mối đe dọa an ninh quốc gia, thì họ cũng có thể trấn an công chúng và chính quyền Mỹ rằng họ thận trọng trong việc tiếp tục cho phép các nhà cung ứng dịch vụ viễn thông dùng hàng của hãng Trung Quốc, miễn là họ thực hiện các biện pháp do Anh khuyến nghị”.

Huawei cùng một hãng thiết bị mạng Trung Quốc khác là ZTE bị Mỹ cáo buộc nghe theo lệnh từ chính phủ Trung Quốc. Chính quyền Mỹ cho rằng thiết bị của Huawei, ZTE có thể được dùng để do thám dân Mỹ. Huawei nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Hồi đầu tháng, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Anh cho biết Anh nên tránh phụ thuộc vào nhà cung ứng thiết bị độc quyền khi triển khai mạng di động 5G. Khi đó, sếp tình báo chưa có câu trả lời cho lo ngại về việc dùng hàng Huawei.

Huawei chưa trả lời yêu cầu bình luận từ báo giới. Dù không trực tiếp bình luận về bài báo trên Financial Times, NCSC nhắc lại nhiều lo ngại trước đó về khả năng kỹ thuật và bảo mật của Huawei.

“Như chúng tôi đã làm rõ trong Hội đồng Đánh giá An ninh Mạng Huawei vào tháng 7, NCSC có nhiều lo ngại về khả năng an ninh và kỹ thuật của Huawei. Chúng tôi đề xuất nhiều cải tiến mà chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ thực hiện. Báo cáo Thường niên HCSEC sẽ được đăng tải trong tương lai gần”, NCSC cho hay.