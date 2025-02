Samsung tự dồn mình vào thế khó vì trì hoãn One UI 7

Mặc dù bản beta đầu tiên của One UI 7 đã được phát hành cách nay vài tháng nhưng vẫn chưa có thông tin nào về việc phát hành phiên bản ổn định cho các thiết bị như Galaxy S24, Z Fold6 và Z Flip6. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do cho sự chậm trễ, đặc biệt khi dòng Galaxy S25 đã được cài sẵn One UI 7.

Người dùng đang dần mất lòng tin với Samsung ẢNH: SAMMYFANS

Samsung từng nổi tiếng với việc phát hành các bản cập nhật phần mềm nhanh chóng, tuy nhiên One UI 7 đã làm thay đổi tất cả khi công ty cho biết người dùng sẽ phải chờ đợi lâu hơn vì "đây là một bản nâng cấp lớn". Tại Hội nghị các nhà phát triển Samsung vào tháng 10.2024, công ty xác nhận bản cập nhật này sẽ không ra mắt cho đến năm sau. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về lộ trình phát hành khi có thông tin cho biết One UI 7 có thể không có mặt trên các thiết bị hiện tại cho đến tháng 4.2025.

Không có nhiều lý do cho sự chậm trễ của One UI 7

Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự chậm trễ của One UI 7. Một trong số đó cho rằng Google có thể đã yêu cầu Samsung triển khai bản cập nhật một cách từ từ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của mình. Giả thuyết khác cho biết Samsung có thể đang cố gắng thúc đẩy doanh số dòng Galaxy S25 khi người dùng phải mua điện thoại mới nếu muốn trải nghiệm phần mềm mới nhất.

Tuy nhiên, nếu trường hợp thứ hai xảy ra, việc trì hoãn cập nhật để bán điện thoại mới có thể không phải là một chiến lược khôn ngoan. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, người tiêu dùng ngày càng ít động lực để nâng cấp điện thoại hàng năm. Nếu sự chậm trễ của One UI 7 cứ thế diễn ra, nhiều khách hàng trung thành có thể cảm thấy không hài lòng và tìm kiếm lựa chọn khác.

Hơn nữa, nếu lộ trình phát hành vào tháng 4 được đồn đoán là chính xác, có nghĩa người dùng có thể phải chờ đến quý 2/2025 mới nhận được bản cập nhật Android 15. Đây rõ ràng là điều bất công đối với người tiêu dùng, đặc biệt khi Samsung đã xây dựng được danh tiếng về việc cung cấp hỗ trợ phần mềm hàng đầu trong ngành.