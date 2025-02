Samsung chuẩn bị phát hành One UI 7

Theo GizmoChina, Samsung đã tiến hành thử nghiệm One UI 7 ở phiên bản beta trên dòng Galaxy S24. Bản beta đầu tiên này được phát hành vào tháng 12.2024 và kể từ đó, công ty đã liên tục phát hành các bản cập nhật beta nhằm khắc phục lỗi và bổ sung tính năng mới.

Người dùng thiết bị Samsung đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện chính thức của One UI 7 ẢNH: YAHOO

Gần đây, Samsung phát hành bản cập nhật beta thứ tư của One UI 7, mang đến nhiều sửa lỗi và cải tiến cho camera với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù đã có những lo ngại về sự trì hoãn liên tục của One UI 7 nhưng việc Samsung đẩy nhanh việc phát hành các bản beta gần đây cho thấy phiên bản ổn định của One UI 7 đang đến gần.

Nhiều bằng chứng cho thấy One UI 7 sắp xuất hiện

Khả năng này càng được tăng cao khi một người điều hành trên diễn đàn hỗ trợ khách hàng của Samsung ở Ấn Độ xác nhận rằng chương trình beta đã chính thức đóng và phiên bản ổn định sẽ sớm được phát hành. Trong tuyên bố, vị đại diện của Samsung cho biết: "Nếu đang sử dụng Galaxy S24 hoặc bất kỳ thiết bị Galaxy nào khác đủ điều kiện nhận One UI 7, bạn hãy đảm bảo đã đăng ký thành viên trong ứng dụng Samsung Member để nhận thông báo khi bản cập nhật có sẵn".

Dựa trên các dữ liệu rò rỉ, phiên bản ổn định của One UI 7 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 3.2025, và không bất ngờ khi dòng Galaxy S24 là những thiết bị đầu tiên nhận được cập nhật này. Nếu công ty Hàn Quốc thực hiện tiến độ cập nhật một cách nhanh chóng cho các thiết bị Galaxy khác, đây có lẽ sẽ là một trong những đợt triển khai phần mềm nhanh nhất mà hãng thực hiện.

Người dùng Samsung có thể kỳ vọng vào một trải nghiệm được cải thiện với bản cập nhật này, bao gồm các tính năng AI mới, giao diện người dùng được tinh chỉnh và độ ổn định tốt hơn. Thông tin chính thức từ Samsung sẽ được công bố trong những tuần tới.