App Store gặp lỗi khiến người dùng không thể mua ứng dụng

Theo Apple Insider, những người dùng bị ảnh hưởng sẽ bị "nhốt" trong một vòng lặp vô hạn ở bước xác nhận các điều khoản và điều kiện khi mua ứng dụng.

Thông báo “Before you can proceed you must read and accept the new Terms & Conditions” sẽ tiếp tục xuất hiện khi người dùng nhấn OK, không cho phép mua ứng dụng cũng như sử dụng các ứng dụng khác. Người dùng có thể thoát khỏi vòng lặp này bằng cách nhấn nút Cancel.

Hiện có ít nhất 25 người dùng đã phàn nàn với Apple thông qua tài khoản hỗ trợ trên Twitter. Một số người dùng tin rằng vấn đề này có thể liên quan đến những người sử dụng phiên bản beta công khai hoặc bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển của iOS. Hiện chưa có báo cáo về các vấn đề tương tự với cửa hàng ứng dụng Mac App Store.

Trong khi đó, trang trạng thái hệ thống chính thức của Apple báo cáo rằng tất cả các dịch vụ của hãng đều khả dụng mặc dù trang này cũng liệt kê một số vấn đề dường như không liên quan của iCloud mà hãng đã giải quyết.