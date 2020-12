App Store xóa ứng dụng quảng bá tiệc tùng bí mật vì dịch Covid-19

Ứng dụng Vybe Together đã được ra mắt gần đây như một cách mới để cho phép mọi người quảng bá các bữa tiệc bí mật được cho là không nên diễn ra trong thời kỳ đại dịch. Ý tưởng của ứng dụng là cung cấp một nền tảng nơi người dùng có thể tổ chức các bữa tiệc bí mật và quảng bá chúng cho bất kỳ ai muốn tham gia. Những người được chấp thuận tham gia bữa tiệc sẽ nhận được địa chỉ trong vòng 2 giờ trước khi sự kiện diễn ra. Và câu slogan “Get your rebel on. Get your party on” được đăng tải trên website của ứng dụng cũng đã bị gỡ bỏ sau khi Vybe Together bị xóa bỏ khỏi App Store.