App Tracking Transparency không có sẵn cho một số người dùng iOS 14.5

Theo AppleInsider, lựa chọn Allow Apps to Request to Track trong cài đặt hệ thống hiện không có sẵn và không thể thao tác được. Thay vì cho phép người dùng chuyển đổi nút bật/tắt đi kèm, tùy chọn này sẽ bị vô hiệu hóa và chuyển sang màu xám. Được biết, Allow Apps to Request to Track có sẵn trong các phiên bản trước của iOS 14.5 và được xem là nhân của ATT mà Apple vừa giới thiệu.