Apple Arcade đạt cột mốc 100 trò chơi có sẵn

Các tựa game mới khác gồm UFO on Tape: First Contact - phần tiếp theo của UFO on Tape - phát hành cho iPhone vào năm 2010. Trò chơi AR này mô phỏng trải nghiệm trở thành thợ săn UFO, đuổi theo một vật thể lạ trên bầu trời và ghi lại nó bằng máy quay video.

Ngoài ra còn có Takeshi & Hiroshi là một game nhập vai dựa trên con rối với hai anh em trẻ; Guildlings là game nói về cuộc phiêu lưu kỳ thú pha trộn trí tưởng tượng cao với các yếu tố thế giới hiện đại; Discolored liên quan đến việc giải đố các màu sắc trong khí quyển; và Marble It Up: Mayhem là một game giải đố dựa trên trò chơi Marble It Up! trước đó.