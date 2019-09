Khám phá dịch vụ thuê bao Apple Arcade vừa công bố

Dịch vụ này sẽ ra mắt trên iPhone trước, sau đó tới các phiên bản iPad, Mac và Apple TV. Nếu bạn đang sở hữu các thiết bị của Apple thì rất khó cưỡng lại nền tảng Arcade và đây có lẽ là lúc thích hợp để tìm hiểu kỹ về nó trước khi bấm vào nút “Đăng ký thuê bao”. Dưới đây là một số thông tin hữu ích về Apple Arcade mà bạn có thể tham khảo.

Apple Arcade là gì?

Như đã đề cập, Apple Arcade là dịch vụ thuê bao game theo tháng với mức giá 4,99 USD, trong đó bao gồm 1 tháng dùng thử miễn phí. Dịch vụ này bao gồm các trò chơi độc quyền chỉ có sẵn thông qua Apple Arcade, cũng như các tựa game thứ ba có sẵn mà bạn có thể mua qua các nền tảng khác. Bạn không thể mua riêng các tựa game có sẵn thông qua Apple Arcade trên App Store.

Apple cho biết, hằng tháng hãng sẽ thêm các tựa game mới vào dịch vụ game của họ, điều này cũng giống như các dịch vụ thuê bao khác - bạn sẽ luôn muốn có trò chơi mới để thay thế các trò cũ. Theo đó, sẽ không có quảng cáo, không bị giới hạn thời gian và không cần kết nối internet để chơi các trò đã được tải xuống thông qua Apple Arcade.

Bạn có 1 tháng để dùng thử miễn phí, nhưng nhớ hủy đăng ký trước khi hết hạn nếu không sẽ bị gia hạn tự động và tính phí Ảnh chụp màn hình

Lưu ý, đây không phải là dạng dịch vụ stream game trực tuyến như PlayStation Now của Sony hay Google Stadia. Thay vào đó, khi bạn đăng ký Arcade, bạn có thể tải xuống nhiều game nhất có thể trên thiết bị của mình và chạy chúng theo cách truyền thống, tương tự một dịch vụ thuê bao quen thuộc khác như Nexflix.

Apple Arcade có phải là một mức giá hời cho bạn không?

Việc Arcade có phải là món hời hay không tùy thuộc vào thói quen chi tiêu trên App Store của bạn. Nếu bạn chi hơn khoảng 5 USD mỗi tháng cho các game trên kho ứng dụng này thì bạn có thể dùng lý lẽ đó để bảo vệ việc chi 60 USD/năm để thuê bao Arcade. Lưu ý rằng, không có game nào trên Arcade bị tính thêm phí giao dịch hay các khoản phụ phí khi chơi, với 5 USD bạn sẽ nhận được các game không bị chèn quảng cáo và không phí bổ sung.

Thậm chí bạn có thể tham gia Arcade bất cứ khi nào có thời gian, nếu bạn sắp có một chuyến hành trình dài dằng dặc thì 5 USD có vẻ như là một món hời để giải trí dọc đường đi so với một số game Nintendo Switch bản đầy đủ hoặc bất cứ thứ giải trí khác mà bạn có thể tìm thấy ở phòng chờ sân bay.

Ngoài ra, một thứ khác mà Apple Arcade đáp ứng và mang lại giá trị tuyệt vời nữa là dành cho người dùng chia sẻ với người thân qua tính năng Family Sharing. Bạn có thuể chia sẻ thuê bao Arcade với giá gần 5 USD/tháng cho toàn bộ trong gia đình với điều kiện bạn đã thiết lập Family Sharing.

Các thiết bị hỗ trợ Apple Arcade

Apple Arcade có trên iPhone thông qua bản iOS 13 ra mắt ngày 19.9 vừa rồi và cũng đã ra mắt trên iPad và Apple TV thông qua iPadOS 13 cùng tvOS 13 vào hôm 24.9. Dự kiến, Arcade sẽ có mặt trên các máy Mac khi macOS Catalina phát hành.

Một trong những điểm thu hút của dịch vụ này là khả năng bắt đầu game trên một thiết bị và tiếp tục chơi nó trên một thiết bị khác mà không bị gián đoạn.

Làm sao để sở hữu Apple Arcade?

Điều đầu tiên bạn cần làm trước khi đăng ký Apple Arcade là nâng cấp iPhone hoặc iPad lên iOS 13 (hoặc iPadOS 13). Để thực hiện việc này, hãy vào System Preferences > General > Software Update và làm theo hướng dẫn để cập nhật thiết bị của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu iPhone của mình trước khi nâng cấp.

Sau khi nâng cấp lên iOS 13, bạn sẽ thấy tab Arcade ở kho ứng dụng App Store Ảnh: DICE

Sau khi cài đặt iOS 13, hãy mở App Store và lướt qua thanh tab ở cuối màn hình. Bạn sẽ thấy một tab mới có tiêu đề Arcade. Chạm vào nó và bạn sẽ được mời đăng ký dùng thử miễn phí Apple Arcade. Sau khi hoàn tất, bạn có thể xem qua các tựa game có sẵn cho bạn trên tab Arcade của App Store.

Người dùng Apple TV sẽ cần cài đặt bản cập nhật tvOS 13 sau đó khởi chạy App Store và định vị tab Arcade. Trong khi người dùng Mac sẽ cần cập nhật lên macOS Catalina, sau đó khởi chạy Mac App Store và nhấp vào tab Arcade.

Lưu ý: Nếu đã bấm vào đăng ký dùng thử, sau khi hết thời hạn một tháng dịch vụ sẽ tự động gia hạn và bắt đầu tính phí. Bạn có thể truy cập vào phần đăng ký dịch vụ này trong phần Settings > [Tên của bạn] > Subscriptions. Apple Arcade chỉ cung cấp cho bạn tùy chọn hủy ngay bản dùng thử miễn phí, thay vì vô hiệu hóa tự động gia hạn. Do vậy, nếu bạn chỉ mới có ý định dùng thử và chưa có ý định trả phí, hãy đảm bảo đừng quên vào phần cài đặt để hủy dùng thử trước khi hết hạn, nếu không bạn sẽ bị tính phí.

Bạn có thể chơi với gamepad?

Bạn có thể chơi với tay cầm (gamepad), nhưng không nhất thiết. Tất cả các trò chơi Apple Arcade đều được thiết kế để tối ưu cho điều khiển cảm ứng tiêu chuẩn và nhiều trò trong số đó hỗ trợ thêm bộ điều khiển gắn ngoài như gamepad. Sử dụng các bộ điều khiển gắn ngoài như tay cầm hay gamepad có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho nhiều trò chơi do giúp chúng tiệm cận với các trò chơi đầy đủ hơn là các trò chơi di động.

Bạn có thể tìm mua các tay cầm Made for iPhone (MFi) hiện có như Steelseries Nimbus và Horipad Ultimate. iOS 13 và tvOS 13 cũng bổ sung hỗ trợ cho tay cầm không thuộc diện MFi như DualShock 4 của Sony và hay tay cầm Xbox One của Microsoft.

Tay cầm DualShock 4 của Sony Ảnh: Sony

Ghép nối tay cầm DualShock 4 (PS4): Trên tay cầm PS4, giữ nút giữa “PS” và nút “Share” cho đến khi đèn trên bàn di chuột (hoặc mặt sau của tay cầm) bắt đầu nhấp nháy. Tiếp theo, mở phần cài đặt Bluetooth trên iOS (Settings > Bluetooth) hoặc trên Apple TV (Settings > Remotes and Devices > Bluetooth) và đợi khi thấy tên tay cầm của bạn xuất hiện trong danh sách thiết bị Bluetooth. Giờ đây, hãy bấm vào tên tay cầm để ghép nối.

Tay cầm Xbox One của Microsoft Ảnh: Microsoft

Ghép tay cầm Xbox One: Bật tay cầm bằng cách nhấn nút logo Xbox. Nhấn và giữ nút Connect ở đầu bộ điều khiển trong ba giây. Tiếp theo mở Bluetooth trên thiết bị iOS 13 hoặc Apple TV để kết nối với nó giống như đã hướng dẫn ở phần tay cầm PS4.

Bạn có thể ghép nối bộ điều khiển của mình với máy Mac theo cùng một cách bằng cách vào System Preferences > Bluetooth hoặc nhấp vào biểu tượng Bluetooth ở thanh menu của máy Mac.

Tôi có thể kẹp iPhone của mình vào tay cầm không?

Dùng tay cầm và iPhone là cách tốt nhất để trải nghiệm game trên Arcade, nhưng có một vấn đề là bạn sẽ phải đặt iPhone xuống bàn hoặc đâu đó nếu muốn thao tác hai tay thoải mái với tay cầm game, chưa kể vừa chơi vừa cầm gamepad sẽ khiến bạn lúng túng và không thoải mái.

Phụ kiện Smart Clip của Nyko sẽ giúp bạn cố định smartphone trên tay cầm PS4 Ảnh: Nyko

May mắn là hiện có một số giải pháp để bạn gắn iPhone lên tay game. Đứng đầu danh sách là Nyko Smart Clip dành cho tay cầm DualShock 4. Dù nó đã ngừng sản xuất nhưng hiện được bán rất nhiều tại các cửa hàng phụ kiện cũng như trên Amazon với giá khoảng 15 USD. Dù có một số tùy chọn khác rẻ hơn nhưng lợi ích của giải pháp mà Nyko đưa ra là không chặn bất kỳ cổng nào trên điện thoại hoặc tay game của bạn.

Với tay cầm Xbox One, có Dainslef Phone Holder Clamp là một giải pháp được đánh giá tích cực với mức giá khoảng 10 USD.

Các tựa game của Arcade ra sao?

Apple đã hứa sẽ có hơn 100 tựa game hấp dẫn khi dịch vụ này ra mắt, nhưng đó vẫn chỉ là lời hứa mang tính tiếp thị vì tại thời điểm ra mắt iOS 13 chính thức nó chỉ mới có tổng cộng 63 tựa game, trong đó chỉ có 4 tựa game thực sự độc quyền trên Apple Arcade gồm Where Cards Fall from Snowman, Projection: First Light by Blowfish, The Enchanted World from Noodlecake và Red Reign from Ninja Kiwi.

Dịch vụ này đã tranh thủ được sự giúp đỡ của một số nhà xuất bản tên tuổi như Konami, Sega, Capcom, Bandai Namco, Devolver Digital và Annapurna Interactive. Họ cũng cung cấp sự kết hợp tốt giữa các loại hình giải trí, gồm các loại game đánh đố hay các game phiêu lưu viễn tưởng và hành động mạnh mẽ.

Các tựa game trên Apple Arcade chưa nhiều nhưng rất chất lượng Ảnh: Apple Arcade

Nói chung Apple đang cố gắng làm tốt những gì họ đã tuyên bố, nhưng đừng vội tin vào con số 100 tựa game và thuật ngữ tiếp thị “chỉ độc quyền trên Arcade” của họ.

Apple Arcade có tốt không?

Có nhiều điều để yêu thích các game trên Apple Arcade. Mặc dù dịch vụ này chưa đạt được số lượng 100+ khi ra mắt cũng như không có nhiều tựa game độc quyền như tuyên bố của Apple, nhưng vẫn có nhiều tựa game chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người chơi. Nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian, khi nội dung trở nên phong phú.

Nhìn chung, có rất nhiều trò chơi hay và Apple đã chăm chút để đánh bại hầu hết các trò chơi trên thiết bị di động khác, từ đồ họa đến cách chơi (game-play) cho đến sự đa dạng về thể loại.

Tuy nhiên, vẫn rất khó để trả lời nó tốt hay xấu, dịch vụ này hướng đến bất kỳ ai trong hệ sinh thái Apple, không chỉ dành cho những người chơi game trên iPhone của họ mà còn cả những người lần đầu muốn trải nghiệm, tốt hay xấu tùy vào trải nghiệm của bạn.

Mức giá hời nhất từ trước tới nay của dịch vụ game thuê bao?

Với mức giá 4,99 USD/tháng cho cả gia đình, Apple Arcade là một trong những gói thuê bao rẻ nhất và dễ truy cập nhất nhưng lại mang đến chất lượng game tốt nhất hiện nay trên nền tảng di động. Các trò chơi chạy theo cách truyền thống, thân thiện và có thể chơi gián tuyến, cho phép bạn chuyển đổi giữa các thiết bị theo sở thích mà không bị gián đoạn. Rõ ràng Apple rất nghiêm túc với Arcade về cả góc độ kỹ thuật và game cũng như dịch vụ.

Nhưng đừng vội tin những gì mà Apple quảng cáo, bởi bạn sẽ có một tháng đầu tiên trải nghiệm Arcade miễn phí, hãy đăng ký để trải nghiệm và nhớ hủy trước khi hết hạn thử nghiệm, nếu không muốn bị tự động gian hạn và bắt đầu tính phí ở tháng tiếp theo.