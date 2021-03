Apple bị kiện vì pin iPad gây cháy nhà

Theo PhoneArena, báo cáo cho biết công ty bảo hiểm của Macaluso, Allstate Insurance, đã trả hơn 142.000 USD để sửa chữa thiệt hại do hỏa hoạn. Tuy nhiên, Macaluso vẫn quyết định thuê công ty luật de Luca Levine để kiện Apple nhằm đòi bồi hoàn cho công ty bảo hiểm khoản tiền này.

Vụ kiện cáo buộc ngọn lửa bắt đầu do hệ thống điện/pin của iPad bị trục trặc. Đơn khiếu nại nói rằng Macaluso đã không sử dụng sai hoặc thay đổi iPad của anh ấy ngoài khả năng xử lý và sử dụng iPad như cách thông thường. Về cơ bản, vụ kiện cáo buộc Apple bán một máy tính bảng bị lỗi.

Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án ở bang Pennsylvania (Mỹ) trong tháng 3.

Tin tức được đưa ra sau cuộc điều tra của Apple về một vết thương do bỏng đối với người sử dụng được cho là do bộ sạc iPhone gây ra. Trước đó, vào năm 2017, một vụ kiện cũng được đệ trình liên quan đến một người đàn ông chết vì ngọn lửa do pin của iPad bị lỗi.