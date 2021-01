Apple bổ sung Privacy vào ứng dụng Tips OS

Theo AppleInsider, bộ sưu tập Privacy bao gồm 9 mẹo với Sign in with Apple, mật khẩu Safari , bảo mật mật khẩu trên toàn hệ thống, chỉ báo sử dụng máy ảnh và micrô, bản xem trước Tin nhắn, Vị trí, Ảnh, duyệt web riêng tư trong Safari và tính năng Privacy Report của Safari.

Bắt đầu với Safari, Apple lưu ý trình duyệt web có thể tạo và ghi nhớ mật khẩu cho các trang web cụ thể. Người dùng có thể chọn dựa vào tính năng Strong Password trên iPhone hoặc nhập mật khẩu của riêng họ.

Apple cũng bao gồm một công cụ Security Recommendations trong Settings để cảnh báo người dùng về mật khẩu yếu hoặc bị xâm phạm. Tính năng này có thể áp dụng cho các mật khẩu được lưu trữ trong iCloud Keychain. Privacy Report cũng có sẵn để xem xét trình theo dõi nào mà Safari đang chủ động chặn.

Duyệt web riêng tư trong Safari có thể được bật bằng cách nhấn vào tab Private Browsing, cho phép người dùng lướt web mà không để lại dấu vết trên thiết bị của họ. Khi đóng tab Private Browsing, trình duyệt sẽ xóa lịch sử tìm kiếm và duyệt web của mình.

Chuyển sang các bổ sung gần đây hơn cho iOS, Sign in with Apple đã được giới thiệu vào năm ngoái như một tùy chọn đăng nhập an toàn và bảo mật cho các trang web và ứng dụng tham gia. Người dùng có thể sử dụng Apple ID để tạo tài khoản mà không cần giả mạo mật khẩu theo cách thủ công và có thể ẩn địa chỉ email của họ khỏi các dịch vụ của bên thứ ba.

Các mẹo bảo mật cấp phần cứng bao gồm phần giải thích về các chấm chỉ báo màu xanh lá cây hoặc màu cam xuất hiện ở đầu màn hình thiết bị iOS khi máy ảnh hoặc micrô của thiết bị đó đang được truy cập. Apple nhắc nhở người dùng có thể biết ứng dụng nào đang truy cập vào nguồn cấp dữ liệu âm thanh hoặc hình ảnh của điện thoại bằng cách vuốt xuống từ trên cùng bên phải của màn hình.

Các phiên bản iOS mới nhất cũng cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn các tùy chọn vị trí. Apple còn hướng dẫn cách ẩn các bản xem trước Tin nhắn xuất hiện trên màn hình khóa thông qua một tùy chọn trong cài đặt thông báo.