Apple chính thức ra mắt thiết bị theo dõi AirTag

Theo Theverge, được đặt tên là AirTag, thiết bị có hình dáng tròn nhỏ sẽ cho phép người dùng theo dõi các mục trong ứng dụng “My Find” trên iOS. Giống như Tile, AirTag sẽ hữu ích để theo dõi các mục như chìa khóa hoặc ví, và người dùng sẽ được cung cấp thông báo khi tách khỏi mục của mình.

Thông tin chi tiết về AirTag lần đầu tiên xuất hiện trong các bản sao của iOS 13 beta gần hai năm trước và tên AirTag cũng được phát hiện trong iOS 13.2. Apple đã vô tình xác nhận tên AirTag trong một video hỗ trợ đã bị xóa vào năm ngoái. Dẫu vậy, Apple phải mất một khoảng thời gian khá dài trước khi biến AirTag thành hiện thực.

AirTag sẽ được Apple định vị để cạnh tranh với Tile - một thiết bị theo dõi tương tự. Tile trước đây đã hợp tác với Qualcomm, Dialog Semiconductor, Silicon Labs và Toshiba để đưa tính năng tương thích của Tile vào các thiết bị. Tile cũng đã nhúng mạng theo dõi vị trí của mình vào các tiện ích từ Boosted và Bose. Công ty này đã sẵn sàng cho ra mắt một sản phẩm mới có thể cạnh tranh với AirTag nhằm giúp người dùng tìm thấy đồ bị thất lạc qua các bức tường.

Apple chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số sản phẩm cạnh tranh từ Tile nhưng việc AirTag được tích hợp sâu với iOS và iPhone giúp sản phẩm trở thành một thách thức đáng kể đối với Tile cũng như các đối thủ khác như Galaxy SmartTags giá 29,99 USD của Samsung. AirTag sẽ lên kệ vào ngày 30.4 với giá 29 USD cho một chiếc hoặc 99 USD cho gói 4 thiết bị.

Việc Apple ra mắt AirTag diễn ra gần 1 năm sau khi Tile đệ đơn kiện chống lại Apple lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc Apple có hành vi chống cạnh tranh. Tile cho rằng iOS 13.5 chứa các hạn chế đối với Bluetooth nhằm gây bất lợi cho các sản phẩm theo dõi của bên thứ ba và có lợi cho ứng dụng Find My của riêng Apple vốn không bị hạn chế tương tự theo mặc định.

Apple đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và công ty thậm chí đã mở ứng dụng Find My cho các sản phẩm bên thứ ba gần đây. Các thiết bị sẽ cần tuân thủ các quy tắc về phụ kiện Made for iPhone (MFi) của Apple, vì vậy các công ty sẽ cần đăng ký để được chứng nhận và để sản phẩm của họ được theo dõi trong ứng dụng Find My.