Apple giải bài toán iPhone 12 xách tay tại Việt Nam như thế nào?

Trước nay, nhiều người dùng Việt Nam có thói quen săn iPhone xách tay thay vì chờ hàng chính hãng, một phần do mức giá iPhone xách tay mềm hơn và thời gian chờ đợi iPhone chính hãng về nước quá lâu. Cũng nhờ hai lợi thế đó mà thị trường iPhone xách tay lâu nay tại Việt Nam mặc định “ăn nên làm ra” và tạo thành một mảng tối đối trọng với thị trường iPhone chính hãng, đây cũng là bài toán mà Apple muốn tìm cách hóa giải.

Cụ thể, anh Đ. Hòa, một người chuyên nhập sỉ công nghệ tại TP.HCM cho biết, năm nay thị trường iPhone mới xách tay chủ yếu vẫn là các mã ZA ( Singapore ), ZP (Hồng Kông) và LL (Mỹ). Tuy người dùng chuộng bản Mỹ (một phần do Apple của Mỹ) nhưng giới kinh doanh iPhone xách tay lại “ngán” ôm hàng Mỹ do giá thì cao mà lỗi vặt nhiều (liên quan đến mạng và eSIM). Do vậy, ban đầu giá iPhone 12 bản LL/A cao do khan hàng nhưng khi về được nhiều thì nhanh chóng bị tụt lại ngang các mã khác.