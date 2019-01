Apple kỷ niệm ứng dụng tạo nhạc GarageBand lên 15 tuổi

Theo MacRumors, GarageBand lần đầu tiên được giới thiệu tại sự kiện MacWorld vào ngày 6.1.2004 bởi Giám đốc điều hành Steve Jobs và nhà soạn nhạc nổi tiếng John Mayer. Từ đó trở đi, ứng dụng này đã có bước phát triển vượt bậc và trở thành một trong những ứng dụng âm nhạc được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Hiện tại GarageBand có mặt trên hơn một tỉ thiết bị iPhone, iPad và Mac ở phạm vi toàn cầu.

Apple cho biết GarageBand có thể giúp những người không chuyên thành các DJ thực thụ và là cách dễ dàng nhất để tạo ra một bài hát tuyệt vời. Các dự án âm nhạc trong GarageBand có thể được đồng bộ qua iCloud trên nhiều máy tính Mac và thiết bị iOS.

Apple đã hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Nine Inch Nails, T-Pain, Rihanna, Fall Out Boy, Duran Duran, Usher, The Ting Tings… để tích hợp các giai điệu nổi tiếng vào ứng dụng. GarageBand xuất hiện trên iPad vào tháng 3.2011 và phiên bản cho iPhone cập bến vào tháng 11 cùng năm. Apple đã một lần làm mới lại giao diện của ứng dụng này để kỷ niệm 10 năm ra mắt, vào tháng 10.2013.

GarageBand được Apple phát hành miễn phí trên hai kho ứng dụng App Store cho iOS và Mac App Store.