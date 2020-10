Apple Music mang đến cho Android một số tính năng của iOS 14

Apple đã thử nghiệm nhanh một số tính năng của iOS 14 cho ứng dụng Music của mình dành cho thiết bị Android vào tháng trước, nhưng chúng chỉ khả dụng cho những người có thể truy cập phiên bản beta của ứng dụng. Bắt đầu từ tuần này, tất cả những thay đổi quan trọng đã được phát hiện vào tháng trước bởi AndroidPolice hiện được mang đến phiên bản ổn định chính thức của ứng dụng Apple Music.

Nếu đang sử dụng dịch vụ phát trực tuyến nhạc của Apple trên điện thoại Android, đây là những gì bạn sẽ nhận được trong bản cập nhật mới nhất. Trước hết, bản cập nhật bổ sung tính năng Listen Now, một phần mới thay thế tab For You, một trải nghiệm tìm kiếm hoàn toàn mới, bao gồm việc di chuyển biểu tượng tìm kiếm xuống thanh dưới cùng và cuối cùng là trải nghiệm phát lại nâng cao.

Trong thẻ tag Enhanced playback experience, bạn có thể bao gồm các tính năng mới quan trọng như Autoplay, Crossfade, cũng như khả năng chia sẻ trên Instagram, Facebook và Snapchat Stories. Tất cả tính năng mới này hiện có sẵn cho người dùng Apple Music trên thiết bị Android.