Apple phát hành iOS 13.6 thêm nhiều tính năng mới

Kể từ hôm nay, Apple phát hành khoảng 20 câu chuyện âm thanh mỗi tuần từ các cửa hàng như Esquire, Essence, Fast Company, GQ, New York , Sports Illustrated, TIME, Vanity Fair, Vogue, Wired, Los Angeles Times và The Wall Street Journal. Lưu ý rằng đây là tính năng độc quyền cho dịch vụ thuê bao Apple News+.

Ngoài ra Apple News cũng tập trung vào các tin tức địa phương. Hiện tại, tính năng này làm việc ở các địa điểm Bay Area, Houston, Los Angeles, New York và San Francisco (Mỹ). Các tin tức địa phương mới sẽ bao gồm các nhà xuất bản địa phương, các tờ báo lớn, thể thao, ăn uống, thời tiết … Nếu không ở một trong những khu vực trên, người dùng vẫn có thể nhận được các tờ báo địa phương như The Charlotte Observer, Idaho Statesman, The Kansas City Star, Miami Herald, The News & Observer và The State.