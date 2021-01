Apple sản xuất ít nhất 95 triệu iPhone nửa đầu năm 2021

Theo GizChina, vào tháng 10 năm ngoái, Apple chính thức ra mắt smartphone 5G đầu tiên của mình, loạt iPhone 12. Trong khi iPhone 12 và 12 Pro đã có mặt trên thị trường kể từ khi ra mắt thì iPhone 12 Pro Max và 12 mini chỉ mới lên kệ. Mặc dù ra mắt trễ nhưng nhu cầu cho loạt iPhone 12 được cho là khá mạnh mẽ.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple cần tăng cường sản xuất trong nửa đầu năm nay để đáp ứng nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Theo chuỗi cung ứng của Apple, công ty Mỹ đã đặt hàng sản xuất từ khoảng 95 đến 96 triệu chiếc iPhone, chủ yếu là dòng iPhone 12 trong nửa đầu năm 2021. Bên cạnh đó còn có cả iPhone 11 và iPhone SE.

Được biết đơn đặt hàng iPhone của Apple trong nửa đầu năm 2021 khoảng từ 95-96 triệu chiếc, có nghĩa sản lượng sẽ tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, đơn đặt hàng sản xuất tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Việc tăng đơn đặt hàng iPhone về cơ bản là do nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng iPhone 12.

Các đơn đặt hàng mới nhất của Apple có nghĩa là hiệu suất của các nhà sản xuất hợp đồng và nhà cung cấp linh kiện sẽ tăng.