Apple sửa lỗi iOS không thể bật tắt tính năng theo dõi

Theo macrumors, Apple dường như đang tìm ra một lỗi đối với một số người dùng iOS 14.5 không thể điều chỉnh cài đặt “Allow Apps to Request to Track” được triển khai như một phần của tính năng App Tracking Transparency (ATT) của Apple.

Trong iOS 14.5 , iPadOS 14.5 và tvOS 14.5, ATT yêu cầu các ứng dụng phải xin phép trước khi theo dõi hoạt động của bạn trên các ứng dụng và trang web của các công ty khác cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Người dùng có thể quản lý quyền theo dõi trên cơ sở từng ứng dụng trong ứng dụng Settings trong Privacy > Tracking, trong mục này sẽ có tùy chọn Allow Apps to Request to Track. Cài đặt này bị tắt theo mặc định. Ngay sau khi ATT ra mắt, một phân tích ban đầu cho thấy 96% người dùng iOS không có kế hoạch cho phép theo dõi bất kỳ ứng dụng nào.