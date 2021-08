Apple tiếp tục thống trị thị trường máy tính bảng

Cả doanh số PC và máy tính bảng đều tăng trưởng trong đại dịch Covid-19 do mọi người đã thích nghi với làm việc tại nhà và học tập từ xa. Số liệu của IDC tiết lộ doanh số Chromebook đã tăng 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 12,3 triệu chiếc được xuất xưởng trong quý 2. IDC cho biết “Mặc dù đây không phải là quý kỷ lục đối với Chromebook, nhưng nó không tạo khoảng cách quá xa so với hai quý trước đó”.