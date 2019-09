Apple tiết lộ chi tiết pin iPhone 11 Pro Max, thiết lập kỷ lục mới

Theo PhoneArena, việc Apple cho biết iPhone 11 Pro Max có thời lượng pin tốt nhất so với bất kỳ iPhone nào cho đến nay, dẫn đến nhiều đồn đoán nó đi kèm pin 3.500 mAh hoặc thậm chí là 3.650 mAh. Nhưng trong tiết lộ từ TENAA - cơ quan cấp phép của Trung Quốc - thì dung lượng pin thực tế là 3.969 mAh. Con số này cao hơn nhiều so với các dự đoán trước đó.

Kết quả này dẫn đến thời lượng pin iPhone 11 Pro Max dài hơn 33% so với iPhone Xs Max vì pin của nó lớn hơn 25%, kết hợp màn hình cũng như chip A13 Bionic hiệu quả năng lượng hơn khoảng 10% so với trước đây.

Nhờ sự hỗ trợ của màn hình OLED mới và chip A13 Bionic, iPhone 11 Pro Max cung cấp thời lượng pin lên mức kỷ lục, kéo dài thêm đến 5 giờ. Con số này tương đương mức tăng hơn 30% trong 15 giờ phát lại video mà iPhone Xs Max cung cấp.

Các con số cụ thể về pin trên iPhone mới gồm iPhone 11 (11,91 Whr) tăng 7% so với iPhone Xr (11,16 Whr), iPhone 11 Pro (11,67 Whr) tăng 15% so với iPhone Xs (10,13 Whr) và iPhone 11 Pro Max (15,04 Whr) tăng 25% so với iPhone Xs Max (12,08 Whr).