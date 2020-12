Apple và Amazon ra mắt tính năng giúp người khiếm thị nhận diện đồ vật

Tính năng Show and Tell của Amazon cho phép người suy giảm thị lực và người khiếm thị nhận diện các mặt hàng gia dụng trong nhà. Show and Tell vừa ra mắt tại Anh cách đây không lâu, tích hợp trong sản phẩm màn hình thông minh Echo Show và hoạt động dưới sự giúp đỡ của trợ lý ảo Alexa. Quảng cáo của Amazon cho thấy Show and Tell đặc biệt hữu ích khi hỗ trợ người khiếm thị phân biệt nhãn mác các chai lọ, bao bì hộp giấy, hộp thiếc trong quá trình nấu ăn mà không cần sự giúp đỡ của người ngoài.