Asus ROG Phone 3 sẽ được cài sẵn Google Stadia

Theo SlashGear, được xem là công ty đầu tiên hợp tác với Google Stadia, ROG Phone 3 hứa hẹn sẽ mang đến cộng đồng game thủ di động một smartphone chơi game hiệu quả. Chi tiết về ROG Phone 3 vẫn còn khá kín ở thời điểm hiện tại nhưng nhiều khả năng máy sẽ tích hợp chip Snapdragon 865 mới nhất và hỗ trợ kết nối 5G. Mặc dù bản thân Stadia hỗ trợ đầu ra video 4K 60 khung hình/giây, nhưng có thể quá nhiều để mong đợi ROG Phone 3 vượt quá độ phân giải 2K.

Asus lưu ý rằng Stadia sẽ chỉ được cài đặt sẵn ở các thị trường có dịch vụ thực sự có sẵn, bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Mỹ. Tất nhiên, nó vẫn yêu cầu phải có tài khoản Stadia để đăng ký, mặc dù sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy các chương trình khuyến mãi sẽ cung cấp một số đặc quyền hoặc giảm giá đăng ký.

Ra mắt chính thức vào ngày 19.11.2019, Google Stadia là dịch vụ chơi game trực tuyến áp dụng công nghệ trò chơi đám mây (Cloud Gaming), cho phép bạn trải nghiệm game từ máy chủ Google mà không cần cài đặt, không cần đáp ứng những yêu cầu cao về cấu hình... mà chỉ cần một đường truyền đủ mạnh, ổn định.

Trong thời gian đầu vận hành, Google Stadia nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng game thủ, chủ yếu là những than phiền về chất lượng truyền tải tín hiệu và số lượng game giới hạn. Ở thời điểm hiện tại, Google Stadia đang phải chịu sự canh tranh từ các dịch vụ tương ứng khác như PlayStation Now (Sony), GeForce Now (Nvidia)…