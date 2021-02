Bản cập nhật 21H1 của Microsoft tập trung làm việc từ xa

Theo TheVerge, Microsoft có truyền thống cung cấp hai bản cập nhật Windows lớn mỗi năm, với hầu hết tính năng lớn hơn sẽ có trong phiên bản mùa xuân và một bản cập nhật nhỏ hơn vào mùa thu. Mặc dù quản trị viên CNTT đã quen với cách tiếp cận này nhưng Microsoft dường như sẽ đảo ngược xu hướng này cho năm 2021.

John Cable, người đứng đầu Windows Servicing and Delivery của Microsoft giải thích “Windows 10, phiên bản 21H1 sẽ có một loạt tính năng cải thiện tính bảo mật, truy cập từ xa và chất lượng. Các tính năng chúng tôi phát hành trong bản cập nhật này tập trung vào những trải nghiệm cốt lõi mà khách hàng đã nói với chúng tôi rằng họ đang dựa vào chúng nhiều nhất ngay tại thời điểm này".

Sự thay đổi lớn nhất là khả năng sử dụng các máy ảnh Windows Hello bên ngoài. Điều đó đồng nghĩa người dùng sẽ có thể gắn các máy ảnh Windows Hello bên ngoài và nhận được các lợi ích của tính năng nhận diện khuôn mặt trên máy tính xách tay đã tích hợp sẵn Windows Hello. Hiện tại, Windows không hỗ trợ tốt tình huống này và điều đó đồng nghĩa các máy ảnh như Brio của Logitech không hoạt động bình thường với các thiết bị như dòng sản phẩm Surface của Microsoft.

Các cải tiến khác của Microsoft cho phiên bản 21H1 được thiết kế rõ ràng cho quản trị viên CNTT nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ làm việc từ xa, bao gồm việc cải thiện thời gian mở tài liệu cho phần mềm chống virus tích hợp của Microsoft và cải thiện hiệu suất cho phía quản lý và cấu hình của Windows.

Bản cập nhật 21H1 cũng sẽ cài đặt nhanh, giống như một bản cập nhật tích lũy hằng tháng cho Windows. Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm bản cập nhật 21H1và đang có kế hoạch cung cấp bản cập nhật này cho tất cả người dùng Windows 10 “vào cuối nửa đầu năm nay”.

Microsoft cũng dự kiến sẽ cung cấp bản cập nhật Windows 10 lớn hơn vào cuối năm 2021. Công ty đang lên kế hoạch một phiên bản "trẻ hóa toàn diện Windows" có tên mã là Sun Valley. Microsoft sẽ sớm công bố chi tiết những thay đổi lớn tiếp theo đối với Windows tại một sự kiện đặc biệt.