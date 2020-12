Bạo loạn tại nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ vì thiếu lương

Theo AppleInsider, hầu hết trong số 2.000 nhân viên làm việc tại ca đêm 11.12 của nhà máy nói trên được cho là đã tham gia phá hủy tài sản, bao gồm đồ đạc, bộ phận lắp ráp và phóng hỏa các phương tiện tại đây khiến cảnh sát phải phản ứng.

Báo cáo từ The Times of India cho thấy các văn phòng của lãnh đạo cấp cao được xem là mục tiêu của vụ bạo động, với kính cửa ra vào bị phá vỡ. Các nguồn tin cho biết tình trạng bất ổn là do các công nhân không nhận được đầy đủ tiền lương mà họ được cho là sẽ nhận vào thời điểm gia nhập công ty.

Một nhân viên được cho là một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật được hứa trả số tiền 285 USD mỗi tháng, nhưng thay vào đó chỉ nhận được 217 USD, trước khi giảm xuống còn 163 USD trong 3 tháng qua.

Các nhân viên cho biết tình trạng này còn tồi tệ hơn, với mức lương của một sinh viên không tốt nghiệp ngành kỹ thuật giảm xuống còn 108 USD mỗi tháng và một số tuyên bố chỉ nhận được 6,78 USD. Tâm lý xấu gia tăng trong suốt ca làm việc đã làm bùng phát bạo lực vào đầu giờ sáng 12.12.