Bkav và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác đào tạo an ninh mạng

Các nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên gồm: Phát triển trí tuệ nhân tạo AI - công nghệ cốt lõi của Công nghiệp 4.0; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh mạng, với định hướng hợp tác xây dựng Học viện An ninh Không gian số (Cyber Security Academy) đầu tiên tại Việt Nam.

Bkav và SoICT sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển các công nghệ, thuật toán nhận dạng, xác thực, phân tích hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong năm đầu hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào việc cung cấp nền tảng mở “AI View Platform” cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng phát triển ứng dụng trên nền tảng này.

Về mảng đào tạo an ninh mạng, SoICT và Bkav sẽ hợp tác xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao về an toàn không gian số, định hướng đào tạo chuyên gia với chuyên môn chuyên sâu. Tham gia chương trình, sinh viên sẽ được học lý thuyết và thực hành với các giảng viên và chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực, được thực hành trên các hệ thống diễn tập tiên tiến của Bkav, cũng như trải nghiệm thực tế trong các kỳ thực tập tại các đơn vị cung cấp dịch vụ phòng chống tấn công và đảm bảo an ninh mạng trong và ngoài nước.