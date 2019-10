Bộ ba iPhone 11 chính hãng lên kệ tại Việt Nam từ ngày mai

Năm nay ngoài các nhà phân phối và bán lẻ quen thuộc trước đó như Thế Giới Di Động (TGDĐ), FPT Shop, CellPhone S… đánh dấu thêm sự xuất hiện của chuỗi bán lẻ Di Động Việt, qua đó tăng tính cạnh tranh và mang lại thêm lựa chọn cho người dùng trong nước.

Để kích cầu bộ ba iPhone 11 chính hãng, các kênh bán lẻ trong nước đua nhau mở các chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn, chẳng hạn như hệ thống TGDĐ hoàn tiền mặt 1 triệu đồng và treo giải trúng thưởng Apple Watch S3 cũng như AirPods 2; FPT Shop thì dùng hình thức tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng hoặc quy đổi 2 năm bảo hành, trong khi CellPhone S cũng tỏ ra không kém cạnh khi trừ thẳng 1,5 triệu đồng vào giá sản phẩm thông qua hình thức tặng phiếu mua hàng cùng một loạt ưu đãi cho các hình thức thanh toán thẻ.

Tuy mới gia nhập vào nhóm các nhà bán lẻ iPhone chính hãng tại Việt Nam, nhưng Di Động Việt đã tỏ ra mạnh tay khi tung loạt chương trình khuyến mãi với mức giảm trực tiếp từ 1,7 - 2,7 triệu đồng trừ thẳng vào giá cho ba mẫu iPhone 11, bên cạnh các khuyến mãi liên quan đến thanh toán thẻ và tặng thêm gói bảo hành 1-đổi-1 trong 12 tháng.

So với mọi năm, năm nay loạt iPhone mới có sự khác biệt về thiết kế (ngoại hình) do được tăng cường thêm ống kính góc rộng, không những vậy Apple còn cải tiến và bổ sung một loạt tính năng mới cho camera của iPhone 11 bao gồm chế độ chụp đêm, chế độ tăng cường chất lượng ảnh Deep Fusion. Trong đó, việc bổ sung camera góc rộng và chế độ chụp đêm được coi là hai tính năng hút khách nhất, khắc phục hai điểm yếu của các thế hệ iPhone trước đó so với các đối thủ Android. Từ những nâng cấp và khác biệt này, sẽ không ngạc nhiên khi iPhone 11 chính hãng tiếp tục sẽ thu hút người mua sau khi mở bán ở Việt Nam, điều từng được chứng minh ở các thị trường khác trước đó.

Dự kiến, bộ ba iPhone 11 sẽ chính thức mở bán vào rạng sáng mai (1.11) trên các hệ thống bán lẻ chính hãng toàn quốc với mức giá niêm yết hầu như không có sự chênh lêch giữa các hệ thống. Cụ thể, mức giá khởi điểm (bản 64 GB) của iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max phân phối chính hãng tại Việt Nam (mã VN/A) lần lượt là 21,99 triệu đồng, 30,99 triệu đồng và 33,99 triệu đồng.

Sự khác biệt và tạo ra lợi thế của các nhà bán lẻ năm nay có lẽ nằm ở các chương trình khuyến mãi đi kèm cùng chất lượng bán hàng và hậu mãi, đó cũng là yếu tố tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường khi mà hệ thống phân phối iPhone chính hãng ngày càng đông đúc.